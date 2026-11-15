‘Jefe de Jefes’, la historia de la canción de Los Tigres del Norte que sería para Miguel Ángel Félix Gallardo

‘Jefe de Jefes’, la historia detrás de la canción de Los Tigres del Norte a Miguel Ángel Félix Gallardo

Este domingo comenzó a circular información sobre la muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cartel Guadalajara mejor conocido como el ‘Jefe de Jefes’ por la icónica canción de Los Tigres del Norte.

A través de los años, diversas agrupaciones musicales mexicanas han estado relacionadas de manera directa o indirecta con el crimen organizado a través de presentaciones en vivo y composiciones.

Pese a esto, no todas las canciones hechas por agrupaciones de banda responden necesariamente a la existencia de un grupo criminal y ese es el caso del histórico tema de Los Tigres del Norte.

Esta es la historia de ‘Jefe de jefes’ de Los Tigres del Norte

Originalmente, la canción ‘Jefe de jefes’ fue compuesta por Teodoro Bello Jaimes, un prolífico compositor mexicano y rápidamente, se le relacionó con Félix Gallardo.

El propio Teodoro ha aclarado en múltiples ocasiones que la canción no está inspirada en un narcotraficante. Fue concebida como un himno para destacar al mejor en cualquier profesión, oficio o actividad de la vida (ya sea un médico, un taxista, un trabajador o alguien sobresaliente en lo que hace), utilizando la figura metafórica de un líder al que se respeta a todos niveles por su habilidad.

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A pesar de la aclaración de su autor, la potencia de la letra y el contexto del género de los corridos llevaron a que el público y la cultura popular la relacionaran directamente con capos del narcotráfico.

En ese sentido, cabe mencionar que si bien el personaje que quedó relacionado en un inicio con el tema fue principalmente Miguel Ángel Félix Gallardo, también se han mencionado nombres como Amado Carrillo Fuentes o Arturo Beltrán Leyva.

Felix Gallardo fue uno de los narcotraficantes más poderosos de México en los años 80 y cumplía condenas que sumaban 77 años por delitos de narcotráfico, acopio de armas y el homicidio del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena y el piloto Alfredo Zavala.

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