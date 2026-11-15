La cantante argentina Gladys ‘La Bomba Tucumana’ conmocionó a sus seguidores al anunciar, destrozada, una lamentable noticia. Dio a conocer que su sobrino de 12 años falleció de forma repentina, sumiendo a su familia en el luto.

Fans y colegas del mundo de la música manifestaron sus condolencias a la intérprete y a su familia en este momento de dolor.

¿Qué le pasó a Gladys ‘La Bomba Tucumana’?

La cantante Gladys ‘La Bomba Tucumana’ anunció el fallecimiento de su sobrino nieto el 11 de noviembre, en Instagram.

“Ian, mi chiquito querido, no sé cómo se hace para entender que ya no vamos a verte crecer. Tenías apenas 12 añitos y tanto por vivir”, inicia la publicación de la intérprete argentina.

Del mismo modo, expresó que el niño siempre será amado y recordado. “Tu nombre va a seguir pronunciándose en esta familia. Tu recuerdo va a seguir vivo en nosotros. Diosito, recibilo en tus brazos, rodealo de luz y de amor. Que nunca le falte la paz y que nosotros encontremos fuerzas para soportar su ausencia”, escribió la artista junto a una foto donde posa con su sobrino.

Gladys ‘La Bomba Tucumana’ anuncia el fallecimiento de su sobrino ı Foto: Captura de pantalla

Además, esta tarde Gladys ‘La Bomba Tucumana’ compartió a través de sus historias de Instagram que su familia está atravesando una desgracia y explicó cómo murió el pequeño.

“Era un niño de 12 años, sano, no estaba enfermo. Él estaba jugando al futbol descalzo y le pegó a un cantero de cemento. Se lastimó, tuvo una fractura no expuesta”, dijo la cantante argentina.

Agregó que Ian fue llevado al médico, donde le aseguraron que no tenía nada, pero “él tenía una fractura dentro. Aún no sabemos qué pasó, vamos a ver, pero tenía una bacteria y en 24, 48 horas, muere”, dijo.

“Gracias por el apoyo para mi sobrina July, que está destruida, mi hermana está destruida, todos. Era sano, pleno, inteligente”, añadió Gladys conmocionada.

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