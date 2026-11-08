¿Quién es Constanza, la hija de Santiago Peña? Edad, donde estudia, Instagram

La hija del ahora expresidente de Paraguay, Santiago Peña, se encuentra bajo el escrutinio de redes sociales debido a una fotografía que compartió por medio de las historias de su cuenta de Instagram.

Constanza Peña, hija del expresidente de Paraguay con sentencia de prisión preventiva, Santiago Peña, ha encendido negativamente a los internautas, quienes la señalan por una fotografía que publicó.

Esto debido a que en la fotografía tomada frente a un espejo del gimnasio, Constanza Peña porta una playera con la leyenda “Cobren Impuestos a los Pobres” (T.T.P. Tax The Poor).

Hija de Santiago Peña ı Foto: Especial

Constanza Peña es criticada

La hija de Santiago Peña es una estudiante de Economía Financiera e Historia en la Universidad en la la Universidad de Columbia, ubicada en Nueva York, Estados Unidos, por lo que incluso en cuentas en las que se publican confesiones anónimas de los estudiantes la han señalado.

En una publicación de Confesiones de Columbia, comparten un comentario en el que un estudiante que señala que le resulta “realmente vergonzoso” que una chica de la Clase ’28 utilice la playera de impuestos a los pobres.

Confesiones de Columbia ı Foto: Especial

“Especialmente cuando su padre está siendo investigado por robar millones a ciudadanos que ahora han perdido todo. Es increíblemente vulgar alardear de riqueza sin tener consideración por las personas que tienen mucho menos (especialmente cuando son la razón por la que tienes dinero)” señala la publicación.

Además, Constanza Peña Ocampos, quien actualmente tiene 25 años de edad, previamente ya había sido criticada por una entrevista realizada en las calles de Nueva York por el usuario de Instagram @avenueofpeace, en la que habla sobre las personas de Paraguay.

Constanza Peña, totalmente desconectada de la realidad paraguaya, viviendo en USA.



Por lo menos habló solo sobre la idiosincrasia del paraguayo y no salió a delirar sobre la economía de 1er mundo que solo ella vive. pic.twitter.com/usrvOQt5Mb — Liliana Lezcano (@LilileGonzalez) March 27, 2026

Constanza Peña Ocampos mantiene una relación sentimental con Lautaro Cuevas Irala, quien fue señalado en septiembre debido a que, pese a no ser un funcionario público, viajó junto a la comitiva oficial en el avión presidencial hacia Venezuela.

Esta controversia se desata en medio de una crisis política en Paraguay, pues Santiago Peña cuenta con una orden de prisión preventiva por el cierre de Ueno Bank, pues el Banco Central del Paraguay (BCP) inició un procedimiento de disolución luego de determinar que no contaba con la solvencia mínima requerida.

¡Se me cae la baba! Felicidades mi querida Cos por formar parte del Cuadro Principal de tu clase. Estamos orgullosos de vos. ❤️ pic.twitter.com/Li9I5LtjlQ — Santiago Peña (@SantiPenap) August 3, 2022

Santiago Peña se encuentra recluido en la sede del Regimiento Escolta Presidencial de Asunción mientras se realiza el proceso legal correspondiente a las acusaciones emitidas por la Fiscalía de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.

Mensaje del Presidente de la República, Santiago Peña, al pueblo paraguayo. pic.twitter.com/RBz6IfFV9L — Santiago Peña (@SantiPenap) November 5, 2026

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.