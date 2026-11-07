El economista Santiago Peña fue destituido como presidente de Paraguay el viernes 6 de noviembre; el Congreso paraguayo aprobó su salida del cargo tras un juicio político relacionado con la crisis provocada por el colapso del banco digital Ueno, mientras que Pedro Alliana asumió la presidencia para completar el mandato hasta 2028.

En medio de la crisis política que atraviesa el país sudamericano, muchas personas buscan información sobre Leticia Ocampos, quien ocupó el papel de primera dama durante la administración de su esposo. En La Razón te contamos quién es ella, cuántos hijos tiene y a qué se dedica.

¿Quién es Leticia Ocampos, la esposa de Santiago Peña? Edad, hijos y a qué se dedica. Conoce a quien fuera la primera dama de Paraguay

Leticia Ocampos nació el 1 de julio de 1978 en Asunción, Paraguay. Tiene 48 años y cuenta con formación profesional en Arquitectura. A lo largo de su trayectoria también ha participado en actividades políticas vinculadas al Partido Colorado.

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Contrajo matrimonio con Santiago Peña en 1997. La pareja tiene dos hijos, Gonzalo y Costanza. Durante varios años acompañó a su esposo en diferentes etapas de su carrera pública y profesional, incluso pasó un tiempo en Nueva York mientras él cursaba estudios de posgrado en la Universidad de Columbia.

Cuando la pareja regresó a Paraguay, Leticia Ocampos trabajó en la empresa constructora de su familia, donde desarrolló actividades en el sector privado. Más adelante, adquirió mayor visibilidad en los medios nacionales e internacionales pues participó de forma constante en las campañas políticas de Santiago Peña.

Su fama aumentó con su papel como primera dama, desde agosto de 2023 hasta este noviembre de 2026. Como parte de las alianzas diplomáticas, Leticia Ocampos y su esposo Santiago Peña, tuvieron un encuentro con otros líderes políticos, como Delcy Rodríguez, Donald Trump y Giorgia Meloni.

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