Destituyen y arrestan a presidente de Paraguay

Santiago Peña fue destituido ayer por el Congreso como presidente de Paraguay y puesto bajo arresto domiciliario bajo sospecha de abuso de confianza, debido al colapso de un importante banco vinculado a su gobierno, en la mayor crisis política en el país sudamericano en una década. Este mismo viernes juró en el cargo Pedro Alliana, quien se desempeñaba como vicepresidente.

De manera unánime, los 44 senadores presentes votaron a favor de destituir a Peña por faltas en el cargo, poniendo un dramático fin a una de las presidencias más estables de Sudamérica. El veredicto llegó apenas tres días después de que los reguladores incautaran Ueno Bank, congelando el acceso de casi tres millones de clientes a sus ahorros y tarjetas bancarias.

El ahora exmandatario, de 47 años, se convirtió en el segundo presidente en la historia reciente de Paraguay desalojado del poder mediante un juicio político, después del izquierdista Fernando Lugo (2008-2012).

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El Dato: Alliana, de 52 años, es integrante del Partido Colorado, exgobernador de Ñeembucú y expresidente de la Cámara de Diputados, y también es investigado por el caso de Ueno.

Los legisladores acusaron a Peña de usar su influencia política para canalizar cientos de millones de dólares de fondos públicos hacia Ueno mientras los reguladores pasaban por altos préstamos internos riesgosos. Él ha negado haber cometido delito alguno.

Peña, uno de los principales aliados del presidente estadounidense Donald Trump en la región, había presentado su renuncia el jueves, pero el Congreso no la aceptó. En cambio, fue convocado a la Cámara alta para presentar su defensa, pero pidió una prórroga de 72 horas para preparar su defensa, que fue rechazado por los senadores. Sus abogados, presentes en el Congreso, argumentaron que los legisladores debían haber aprobado su salida en lugar de seguir adelante con el juicio político.

En un mensaje de despedida antes del veredicto, el político expresó su esperanza de que su salida evitara más daño a Paraguay. Poco antes, tres altos funcionarios de su gobierno, su jefe de gabinete, su ministro del Interior y el ministro asesor jurídico de la Presidencia, presentaron su renuncia.

Según una carta dirigida al comandante de la policía nacional, los fiscales ordenaron que Peña permaneciera detenido en su casa hasta que sea llevado ante los fiscales de la unidad de delitos económicos y anticorrupción. La fiscalía general confirmó que había sido detenido allí. La orden también pedía el arresto de Carlos Carvallo, el expresidente del banco central. No estaba claro por el momento si Carvallo estaba bajo custodia.

El vicepresidente Pedro Alliana juró como presidente para cumplir el resto del mandato, que termina en agosto de 2028. Rras jurar al cargo, anunció que los afectados por el “descalabro financiero” como consecuencia del cierre de Ueno bank “serán compensados plenamente. No los vamos a dejar solos”.

La disolución de Ueno, ordenada el martes por el Banco Central del Paraguay (BCP), golpeó a unos 2.94 millones de clientes, en su mayoría particulares y cajas de pensiones, cuyos recursos permanecen congelados.

En ese contexto, Alliana ordenó que “se tomen acciones inmediatas para resarcir a los ahorristas con preferencias por los menos favorecidos”.

La destitución de Peña le impide acceder al escaño vitalicio en el Senado otorgado a los expresidentes elegidos democráticamente bajo la Constitución de Paraguay, negándole la inmunidad parlamentaria que lo acompañaría. Los fiscales también investigan a funcionarios y exfuncionarios del banco central y del fondo de pensiones.