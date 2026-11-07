Cerebro de política migrante, jefe de Gabinete de Trump

El mandatario estadounidense y su entonces subjefe de Gabinete, en un acto político en 2025.

Stephen Miller, considerado uno los principales arquitectos de la política migratoria y fronteriza del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, fue designado por el mandatario como jefe de Gabinete, uno de los cargos de mayor rango de la Casa Blanca.

“Me complace anunciar que el Sr. Stephen Miller, actual subjefe de Gabinete de la administración Trump y uno de mis asesores de mayor confianza, asumirá el cargo de jefe de gabinete a partir del lunes 9 de noviembre de 2026”, dijo Trump en su red Truth Social.

Miller sustituye a Susie Wiles, la primera mujer en ocupar este cargo, quien acompaña al presidente desde que este asumió su segundo mandato tras haber liderado la estrategia republicana en las elecciones presidenciales de 2024.

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A su vez, Wiles “quien ha realizado una labor excepcional, pasará a formar parte de la estructura política de Trump. Quiero agradecerle su servicio como jefa de Gabinete; ¡ha hecho un gran trabajo!”.

La elección de Miller se produce tres días después de la mayor derrota de los republicanos desde los años 60 en las elecciones de medio mandato, en la que los demócratas han recuperado con holgura la mayoría del Congreso.

Pese al revés electoral, Trump ha seguido defendiendo su agenda que ahora refuerza con el nombramiento de uno de sus principales impulsores. Miller es considerado una figura clave del nacionalismo dentro del entorno del movimiento MAGA (Make America Great Again), y promotor de las políticas más controvertidas del mandatario, como el veto a países de mayoría musulmana y los intentos de acabar con el programa migratorio DACA.

En ese contexto, Trump defendió la guerra contra Irán días después de las críticas al respecto de su vicepresidente, JD Vance, quien señaló que el conflicto fue la razón de la derrota de los republicanos.

El mandatario señaló que Israel y el conjunto de Oriente Medio “no existirían” si él “no hubiera impedido” a Irán tener un arma nuclear, el principal argumento que ha utilizado para justificar sus ataques contra la república islámica.