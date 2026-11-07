Arrestan al padre de Meghan Markle

El FBI confirmó que arrestó ayer, en una residencia de ancianos en Florida, Estados Unidos, de Thomas Markle Sr., padre de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, acusado de un cargo de posesión de pornografía infantil. Sin embargo, por la noche la cadena CNN dio a conocer que el acusado quedó en libertad tras pagar una fianza

“El señor Markle está acusado de posesión de material de abuso sexual infantil, incluyendo fotografías en las que aparece con niñas menores de edad”, informó en un comunicado el primer fiscal adjunto de los Estados Unidos, Bill Essayli.

El FBI reveló que hallaron aproximadamente 78 artículos, incluyendo diapositivas, negativos de película y libros que contenían material sexualmente explícito en dos depósitos del área de Los Ángeles que alquiló durante casi dos décadas.

TE RECOMENDAMOS: Lo acusan de abuso de confianza Destituyen y arrestan a presidente de Paraguay

En Filipinas, las autoridades habían intervenido cerca de siete mil 500 fotografías y un video, todos de menores de edad, niños y niñas de entre 10 y 11 años, en la residencia de Markle, de 82 años, en la ciudad de Cebú, tras una denuncia de uno de sus hijos, Thomas Markle Jr.

De acuerdo con CNN, el juez federal Thomas Wilson ordenó su liberación y le impuso arresto domiciliario, por lo que o podrá viajar fuera del distrito medio de Florida ni del distrito central de California, donde se prevé que comparezca próximamente. De ser hallado culpable, enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión.

Meghan Markle había asegurado en una carta remitida al medio británico The Sun que sabía desde 2018 de estas acusaciones, después de que la Policía británica se lo dijera, y que por eso cortó la relación y le impidió contacto con sus hijos.