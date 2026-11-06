Pedro Alliana jura como presidente de Paraguay tras la destitución de Santiago Peña

El político conservador Pedro Alliana juró este viernes como nuevo presidente de la República del Paraguay tras la destitución del mandatario Santiago Peña.

El político conservador Pedro Alliana juró este viernes como nuevo presidente de la República del Paraguay tras la destitución del mandatario Santiago Peña, resuelta por el Congreso mediante un juicio político sumario de dos días.

El relevo en la jefatura de Estado se concretó de manera inmediata en la sede del Poder Legislativo para completar el periodo constitucional.

La toma de protesta se llevó a cabo horas después de que el pleno del Senado paraguayo emitiera una votación de 44 sufragios a favor de la condena de Peña, de 47 años, quien asumió la presidencia en el año 2023.

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Santiago Peña enfrenta una investigación por mal desempeño en sus funciones

El Congreso de Paraguay determinó su culpabilidad por la causal de mal desempeño en sus funciones.

El Senado de Paraguay votó con 44 sufragios a favor de la destitución inmediata del presidente Santiago Peña. ı Foto: Reuters.

El proceso de destitución se originó tras el colapso y posterior intervención del banco digital Ueno, acontecimiento que desencadenó un severo caos financiero en la nación sudamericana.

Las acusaciones presentadas ante el Congreso vincularon al exmandatario con la crisis de la entidad bancaria.

Con la juramentación formal ante los legisladores paraguayos, Pedro Alliana asume la titularidad del Ejecutivo federal con el encargo institucional de estabilizar la gobernabilidad del país y conducir la administración pública durante la segunda mitad del periodo gubernamental que concluye en 2028.

Después de su destitución, el expresidente de Paraguay fue detenido en su domicilio, donde permanecerá hasta que sea presentado ante las autoridades competentes.

De acuerdo con los reportes periodísticos, Santiago Peña se entregó voluntariamente a las autoridades, permitiendo el ingreso a su domicilio.

Por último, las autoridades de Paraguay afirmaron que el político tiene la disposición de colaborar y de enfrentar el proceso, que inició después de una serie de protestas.

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JVR