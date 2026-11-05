Santiago Peña renuncia a Presidencia de Paraguay en medio de crisis bancaria

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, renunció este jueves en medio de la crisis bancaria que congeló los depósitos de casi tres millones de ahorristas, y que lo tenía bajo amenaza de un inminente juicio político en el Congreso.

Santiago Peña anunció que dejaba la Presidencia tras la intervención el martes de una entidad financiera digital con la que mantuvo vínculos, que administraba 850 millones de dólares en fondos públicos y cuyo cierre dejó a millones de clientes sin acceso a sus cuentas.

“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República, lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas”, dijo Santiago Peña en un mensaje grabado publicado en X.

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“Estoy convencido de que ningún cargo puede estar por encima del bienestar del Paraguay. Quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado. Nunca fue mi intención defraudar la confianza que han depositado en mí”.

El Vicepresidente Pedro Alliana debe asumir el cargo en su reemplazo para completar el mandato hasta 2028.

Noticia en desarrollo...

Mensaje del Presidente de la República, Santiago Peña, al pueblo paraguayo. pic.twitter.com/RBz6IfFV9L — Santiago Peña (@SantiPenap) November 5, 2026

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FGR