Demócratas prometen alivio a estadounidenses y vigilancia a Donald Trump

La gobernadora electa de Texas, Gina Hinojosa, celebra una conferencia de prensa después de su victoria en Austin, ayer.

El líder de la bancada demócrata en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, advirtió ayer que su partido utilizará sus facultades legislativas y de investigación para vigilar al gobierno de Donald Trump, luego de recuperar el control de las dos cámaras del Congreso en las elecciones intermedias. También prometió reducir el costo de la vida, combatir la corrupción y presionar para terminar las operaciones militares contra Irán.

“Contra todo pronóstico, los demócratas hemos ganado el Senado, y tenemos cinco palabras para el pueblo estadounidense: el alivio está en camino”, declaró Chuck Schumer durante una conferencia de prensa, tras confirmarse el cambio de mayoría en el Poder Legislativo.

Calificó el resultado como una “reordenación generacional del mapa del Senado”, por los triunfos de su partido en estados tradicionalmente conservadores, entre ellos Texas y Kansas.

Explicó que la nueva mayoría concentrará sus esfuerzos en reducir los gastos familiares, principalmente en gasolina, alimentos y electricidad; investigar posibles actos de corrupción dentro de la administración republicana, y terminar con lo que describió como el caos en la política exterior e interior.

El Dato: Marco Rubio afirmó que Donald Trump merece “un enorme reconocimiento” por su postura sobre Irán en sus primeras declaraciones tras las elecciones del martes.

Asimismo, aseguró que si el magnate se dedica a vetar leyes que salgan del próximo Congreso, como ha dicho, la catástrofe electoral para los republicanos crecerá en 2028. “Si Donald Trump pasa el próximo año vetando leyes de sentido común, entonces lo que ocurrió en esta jornada electoral parecerá un buen día”.

Sobre Irán, exigió el fin de las operaciones militares y cuestionó los motivos de la participación de su país en el conflicto. “Los estadounidenses no saben por qué demonios estamos luchando allí”, afirmó. También planteó que el Congreso utilizaría sus facultades presupuestarias para presionar a Donald Trump.

El dirigente advirtió que recurrirá a investigaciones, procesos judiciales y obstáculos legislativos cuando considere que el presidente incumple la ley o actúa contra la voluntad popular.

“Los días de un Senado sumiso ante Trump se han terminado”, sostuvo.

253 Escaños tienen los Demócratas en la Cámara de Representantes

Dos escaños. Mientras, las contiendas por el Senado en Alaska y Misisipi continúan sin un ganador oficial. Ambos resultados podrían ampliar la representación del partido opositor.

En Alaska, la demócrata Mary Peltola aventaja al republicano Dan Sullivan con 48.2 por ciento de los votos frente a 47.9 por ciento, una diferencia de poco más de 600 sufragios, con alrededor de 75 por ciento de las boletas contabilizadas, según el reporte electoral citado por NBC.

El resultado podría demorarse hasta el 18 de noviembre, cuando está prevista la tabulación de los votos por orden de preferencia si ningún candidato alcanza la mayoría necesaria.

La contienda también quedó envuelta en una polémica por la aparición en la boleta de un candidato llamado Daniel J. Sullivan, cuyo nombre es parecido al del senador republicano.

El Tip: Trump sugirió que las derrotas en las elecciones de mitad de mandato no han afectado sus cálculos sobre Irán.

Donald Trump pidió transferir los votos de ese aspirante al senador republicano. “Los votos del falso Dan Sullivan, sumados a los del otro inútil que los demócratas pusieron en la papeleta, deberían transferirse de inmediato al verdadero Dan Sullivan, y se acabó la elección: él ganaría fácilmente. ¡No hay otra solución justa!”, escribió en Truth Social.

En Misisipi, el demócrata Scott Colom mantiene una ventaja de aproximadamente mil 200 votos sobre la republicana Cindy Hyde-Smith. Con 95.6 por ciento de los sufragios contabilizados, Scott Colom suma 49 por ciento frente a 48.9 por ciento de su contrincante.

El estado tiene hasta el 10 de noviembre para resolver las boletas provisionales. Si Scott Colom gana, será el primer senador afroamericano de Misisipi desde 1881 y el primer demócrata de esa entidad en llegar a la Cámara alta desde 1982.

445 Mdd gastó Elon Musk para ayudar a los republicanos

La guerra. En medio de las repercusiones electorales, el presidente del Parlamento iraní y jefe negociador de Teherán, Mohamad Baqer Qalibaf, respondió a las declaraciones del vicepresidente estadounidense, JD Vance, quien atribuyó parte de la derrota republicana al conflicto militar contra Irán. El funcionario persa ironizó sobre los argumentos del funcionario y le pidió que lleve sus críticas directamente a Donald Trump. También acusó al mandatario de preparar una nueva etapa de la guerra.

“La postura de un apostador que está perdiendo y no puede abandonar la mesa”, escribió el dirigente iraní al responder a JD Vance.

En el mismo mensaje advirtió: “Tu jefe está preparando la siguiente fase de la guerra mientras Estados Unidos se tambalea al borde del abismo de Israel primero”. Después cuestionó al vicepresidente: “¿Por qué no decir esto a tu jefe?”.

La respuesta ocurrió después de que JD Vance reconociera que la guerra contra Irán tuvo un costo político para los republicanos. El vicepresidente cuestionó si perder el control del Senado durante los próximos seis años había valido la pena por el conflicto, iniciado con la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní el 28 de febrero.