Francia: 1.6 millones de personas se manifiestan

Cientos de miles de trabajadores, estudiantes y jubilados salieron a las calles de Francia para exigir mejores salarios y servicios públicos, además de protestar por el aumento del costo de vida. El Ministerio del Interior calculó 600 mil participantes, mientras que la CGT estimó 1.6 millones en más de 200 marchas, 350 mil de ellos en París.

La movilización afectó a cerca de 30 por ciento de las universidades y a 20 por ciento de los docentes de primaria. La Torre Eiffel cerró y algunas salas del Museo del Louvre suspendieron actividades. El gobierno desplegó a 70 mil policías, vehículos blindados, drones y helicópteros.

Aunque la marcha en París transcurrió sin incidentes graves, hubo tensiones en Rennes, Lyon, Nantes, Pau, Orleans y Toulouse. En Rennes, encapuchados intentaron bloquear carreteras y lanzaron bolas de acero contra policías.

Los sindicatos denuncian el encarecimiento de alimentos, combustibles, rentas, gas y electricidad. Corinne Cucchini, trabajadora de salud privada, señaló la falta de personal y equipo en hospitales. La estudiante Garance Blaise, de 21 años, pidió un futuro digno para los niños. Asimismo, el primer ministro, Sébastien Lecornu, recibirá el lunes a sindicatos y empresarios para hablar sobre salarios y poder adquisitivo.