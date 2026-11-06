Detienen a Santiago Peña en Paraguay tras su destitución

La Fiscalía de Paraguay ordenó la detención de Santiago Peña por delito de lesión de confianza.

La Policía Nacional de Paraguay ejecutó la detención del expresidente Santiago Peña Palacios tras su destitución formal por el Congreso.

De acuerdo con los primeros reportes, el exmandatario permitió el ingreso de los elementos de seguridad y se entregó de manera voluntaria.

La medida se llevó a cabo luego de que la Fiscalía de Paraguay emitiera una orden de aprehensión formal, en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades financieras vinculadas al caso Ueno Bank.

El mandamiento judicial fue dictado por el equipo fiscal especializado integrado por los agentes Christian Manuel Benítez Cáceres, Elena Fiore Franco, Silvia Margarita González Vester y Ruth Karina Benítez.

Los representantes del Ministerio Público ordenaron la detención de Santiago Peña Palacios y de Carlos Dagoberto Carvallo Spalding por la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza y otros delitos.

Ahora, Santiago Peña Palacios deberá permanecer en condición de detenido dentro de su domicilio particular hasta ser presentado formalmente ante el Ministerio Público, a través de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupció n.

🇵🇾‼️ | URGENTE — El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, ya fue detenido en su domicilio de Asunción.



Permanecerá bajo custodia esta noche y comparecerá ante la justicia mañana a las 11:00.

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En el caso de Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, la autoridad investigadora determinó que permanezca en custodia dentro de la dependencia oficial que asigne la Comandancia de la Policía Nacional.

Los fiscales requirieron a las autoridades policiales remitir un informe inmediato sobre los resultados de los operativos desplegados. Asimismo, solicitaron que los imputados queden a disposición de la autoridad competente dentro de los plazos legales establecidos, garantizando la observancia de sus derechos procesales.

La investigación y la consecuente pérdida del cargo de Peña se precipitaron tras la intervención de la entidad financiera digital Ueno, firma con la que el exmandatario mantuvo relaciones comerciales en el pasado.

Su dimisión previa no fue aceptada de manera formal por el Congreso, situación que dio continuidad a los procedimientos institucionales de destitución.

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JVR