Congreso de Paraguay destituye al presidente Santiago Peña tras colapso de banco

El Senado de Paraguay votó con 44 sufragios a favor de la destitución inmediata del presidente Santiago Peña.

El Congreso de Paraguay votó este viernes a favor de destituir al presidente Santiago Peña, tras declararlo culpable de mal desempeño en sus funciones al término de un veloz juicio político de dos días.

Esta determinación ocurrió después de su vinculación con el colapso del banco digital ueno, que desencadenó un severo caos financiero en la nación sudamericana.

Al concluir la sesión, el Senado de Paraguay respaldó con 44 votos la condena contra el mandatario de 47 años, quien asumió la jefatura de Estado en 2023.

Aunque Peña presentó su dimisión presidencial el jueves tras perder el respaldo de su partido político, el parlamento no la aceptó formalmente, manteniendo la vía del juicio constitucional.

Ahora, el vicepresidente Pedro Alliana, político conservador de 52 años, deberá jurar en su reemplazo para completar el mandato presidencial hasta 2028.

Santiago Peña, expresidente de Paraguay. ı Foto: X, @PresidenciaPy

La crisis política se precipitó con la intervención del banco ueno —entidad perteneciente al local Grupo Vázquez que registraba cerca de tres millones de clientes y 850 millones de dólares en depósitos públicos, incluidos fondos del Instituto de Previsión Social (IPS)— y cuyo cierre bancario ocurrió el pasado martes.

Durante el procedimiento, la defensa legal de Peña solicitó una prórroga para preparar sus alegatos; sin embargo, el pleno rechazó el recurso e instó al presidente a presentarse, ante lo cual sus asesores denunciaron una “violación al debido proceso”.

Los acusadores formalizaron los cargos políticos el jueves ante la Cámara Alta sustentando presuntos conflictos de interés, manipulación regulatoria, desvío de fondos de pensiones y participación en un encubrimiento institucional que involucró al Banco Central del Paraguay (BCP).

“Peña lideró actuaciones que expusieron a ahorristas y pensionistas al desfalco más grande de este país (...) perdió, y esa cifra va en aumento, 1.200 millones de dólares”, dijo la diputada opositora Rocío Vallejo en la sesión del viernes al presentar los alegatos contra el mandatario.

“Peña sabía que el banco iba a caer”, agregó la legisladora opositora durante su intervención en el recinto.

Protestas en Paraguay

En las calles de Asunción, las protestas ciudadanas se concentraron frente a la sede del palacio legislativo y en las inmediaciones del banco central exigiendo la devolución de sus recursos.

Manifestantes como María de los Ángeles, vendedora local, señalaron ante medios internacionales: “No esperaba algo así de Peña, no imaginé que fuera capaz de hacer algo semejante. Como presidente, debería haber dado ejemplo a su gente, pero en realidad no lo hizo”.

Por su parte, el equipo legal del expresidente advirtió que la negativa de las autoridades a tramitar la renuncia voluntaria expone al Estado paraguayo a eventuales demandas internacionales, mientras el órgano emisor informó que el jueves por la noche inició la devolución de fondos a algunos titulares de cuentas.

Con información de Reuters.

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JVR