Tiroteo en Cracovia, Polonia, deja al menos cinco muertos y varios heridos.

Un tiroteo masivo perpetrado este sábado en la ciudad de Cracovia, Polonia, dejó un saldo preliminar de al menos 5 personas muertas y varios heridos de gravedad.

El ataque armado fue informado por el primer ministro polaco, Donald Tusk, a través de un mensaje difundido en la red social X.

“El ministro del Interior me mantiene informado sobre la situación en Cracovia tras el trágico tiroteo”, escribió el mandatario europeo.

Jestem na bieżąco informowany przez ministra spraw wewnętrznych o sytuacji w Krakowie po tragicznej strzelaninie. Policja bada tło i wszystkie okoliczności zamachu. — Donald Tusk (@donaldtusk) November 7, 2026

En la misma publicación, el primer ministro polaco agregó que “la policía está investigando los motivos y todas las circunstancias del ataque”.

“Estoy siendo informado puntualmente por el ministro del Interior sobre la situación en Cracovia tras el trágico tiroteo. La policía está investigando el trasfondo y todas las circunstancias del atentado”, agregó.

De acuerdo con los reportes de medios locales de Polonia, las detonaciones de arma de fuego ocurrieron alrededor de las 15:03 horas, tiempo local.

La agresión armada tuvo lugar específicamente sobre la calle Slawkowska, ubicada en la zona del centro de Cracovia.

Las primeras indagatorias señalan que los disparos fueron efectuados por agresores armados desde un automóvil en movimiento.

Tras el despliegue del operativo, las fuerzas policiales se mantienen en la zona del centro de la ciudad para asegurar el área y dar seguimiento a las investigaciones periciales pertinentes.

De acuerdo con reportes periodísticos, el tirador ya fue neutralizado por las autoridades, por lo que el peligro terminó.

En un video que circuló en redes sociales, se vio cómo un elemento de la policía tiene acorralado al presunto tirador, quien se encuentra en el piso.

Posteriormente, se escucharon al menos 2 detonaciones de arma de fuego. Se desconoce si el atacante murió o solo fue está herido.

BREAKING:



Polish police officers have shot the suspected terrorist in Krakow, Poland.



Several people were killed by the man who was shooting from a car at the main square in Kraków’s Old Town pic.twitter.com/M6UuzaT1bj — Visegrád 24 (@visegrad24) November 7, 2026

Hasta el momento, no se han dado a conocer las razones que motivaron el ataque en Cracovia Polonia.

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JVR