Sacude tiroteo en Teotihuacán; sujeto mata a turista y hiere a 13

Un ataque armado dentro de la zona arqueológica de Teotihuacán dejó al menos dos personas muertas —una turista canadiense y él— y al menos 13 lesionadas, en un episodio que expuso fallas de seguridad en uno de los principales destinos turísticos del país y encendió alertas por posibles vínculos con comunidades digitales que glorifican la violencia.

Información preliminar de la Fiscalía del Estado de México apunta a que el agresor se trata de un hombre mexicano identificado como Julio César “N”, de 27 años, originario de la Ciudad de México y residente de la alcaldía Gustavo A. Madero. En el sitio, fuerzas de seguridad aseguraron un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles.

El agresor ingresó a la zona con un arma, cartuchos y un cuchillo. Presuntamente mantuvo a rehenes antes de suicidarse. ı Foto: Especial

El Dato: El Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Centro INAH Estado de México, informó que la zona arqueológica permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.

De acuerdo con reportes oficiales y testimonios recabados en el lugar, el hombre abrió fuego contra visitantes que subían a la Pirámide de la Luna. Imágenes difundidas en redes sociales captaron el momento en que decenas de visitantes buscaban resguardo detrás de la escalinata, mientras el agresor se desplazaba de un lado a otro y accionaba el arma en repetidas ocasiones.

El material también documentó el enfrentamiento entre el atacante y elementos de la Guardia Nacional (GN) que acudieron tras el reporte. En distintos fragmentos se contabilizan más de 20 detonaciones, lo que desató pánico entre los visitantes, quienes intentaron huir en medio de desorden y esfuerzos por evacuar a turistas.

Armas del atacante al momento de ingresar y abrir fuego contra los turistas; se presume que detonó la pistola al menos en 20 ocasiones. ı Foto: Cuartoscuro

Relatos recogidos en el lugar coincidieron en el pánico generalizado. Seis de las personas que requirieron atención médica presentaron lesiones derivadas de la huida desde el punto exacto del tiroteo, en medio de descensos apresurados y empujones en la escalinata. Algunos testigos afirmaron que el atacante permitió que varias personas escaparan sin hacerles daño.

Aunque en un inicio las autoridades indicaron que el agresor habría terminado con su vida, la Fiscalía del Estado de México aseguró que la causa de su muerte quedará sujeta a los resultados de los protocolos periciales, lo que permitirá esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.

El secretario de Seguridad del estado, Cristóbal Castañeda, informó que el Gabinete de Seguridad desplegó un operativo coordinado con la GN y corporaciones estatales, con la participación de cerca de 350 elementos. Subrayó que cualquier hipótesis deberá sustentarse en evidencia y llamó a evitar interpretaciones anticipadas. “Pareciera una agresión directa”, dijo, al insistir en que la investigación seguirá su curso.

Tras sentirse acorralado, el agresor de 27 años intentó rodear la Pirámide de la Luna, en una persecución por agentes de la GN. ı Foto: Especial

VÍCTIMAS DE CINCO PAÍSES.Dos menores figuran entre los 13 lesionados durante el ataque; uno, de seis años y nacionalidad colombiana, presentó impactos de bala en tibia y peroné, mientras que una adolescente brasileña de 13 años también resultó herida por proyectil, de acuerdo con información de la Coordinación General de Protección Civil del Estado de México.

Autoridades estatales precisaron que los lesionados provienen de al menos cinco países: Colombia, Canadá, Rusia, Brasil y Estados Unidos. La lista incluye a una mujer de 37 años con afectaciones en rótula y glúteo, una turista canadiense de 29 años con lesión en la región supraescapular, así como un hombre ruso de 32 años con herida en fémur.

Entre los casos por armas de fuego se encuentra una mujer estadounidense de 61 años con lesión en muslo y sangrado transvaginal por posible lesión visceral y un hombre de la misma nacionalidad con herida en mano con salida de proyectil.

CRUZ ROJA y Protección Civil bajaron los cuerpos de las víctimas con ayuda de arneses y cuerdas de la segunda escalinata. ı Foto: Especial

La ficha indicó que otras cinco personas sufrieron lesiones músculo-esqueléticas y una más presentó dermoabrasiones; la mayoría de las afectaciones se relacionaron con detonaciones de arma de fuego.

Autoridades informaron que, de las 13 lesionadas, ocho permanecían hospitalizadas hasta la noche de ayer, tres en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, otras tres en Axapusco y dos en la Ciudad de México, mientras que cinco pacientes ya recibieron el alta tras estabilizar su estado de salud.

INDICIOS DE RADICALIZACIÓN. El atacante vestía pantalón negro de corte militar, botas tácticas, cubrebocas negro, una camisa a cuadros y una playera con la leyenda Disconnect and self-destruct (Desconéctate y autodestrúyete). Esta frase, tomada de la canción The Outsider del grupo A Perfect Circle, también forma parte del lenguaje utilizado en sectores radicalizados de la llamada True Crime Community (TCC), donde se retoman símbolos asociados a Dylan Klebold y Eric Harris, responsables de la Masacre de Columbine.

La camisa a cuadros que portaba también guarda similitud con la que aparece en imágenes ampliamente difundidas de Eric Harris. Las coincidencias no se limitan al vestuario, este lunes se cumplieron 27 años de la masacre de Columbine y, al igual que en ese caso, el responsable en Teotihuacán presuntamente se quitó la vida.

Dentro de ese contexto, la TCC se configura como una subcultura digital descentralizada y de alcance transnacional que opera en plataformas como TikTok, Discord o Tumblr. En estos espacios, algunos usuarios consumen y analizan casos criminales; sin embargo, en sus vertientes más extremas, surge una tendencia a glorificar la violencia, construir comunidades de admiración en torno a perpetradores y, en situaciones críticas, incentivar la imitación de ataques masivos.

VISITANTES CON HERIDAS ı Foto: Especial

ORDENAN INVESTIGACIÓN. La Presidenta Claudia Sheinbaum ordenó una investigación inmediata tras el ataque. “Nos duele profundamente, expreso mi solidaridad con las personas afectadas y sus familias”, escribió, al confirmar que su Gobierno mantiene comunicación con autoridades canadienses.

Además, instruyó al Gabinete de Seguridad a esclarecer los hechos y garantizar apoyo a las víctimas. Detalló que personal de las secretarías de Gobernación y Cultura se trasladó al sitio para atender a los afectados y aseguró que dará seguimiento al caso conforme avancen las indagatorias.

Peritos y agentes ministeriales mantienen las diligencias para esclarecer el móvil del ataque, identificar plenamente al agresor y determinar cómo ingresó con armamento a un sitio de alta afluencia turística.

El secretario de Seguridad estatal adelantó que revisarán la forma en que logró entrar con las armas y, “con base en eso, se tomarán acciones preventivas”.

Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación por los hechos en Teotihuacán, en coordinación con autoridades estatales, y desplegó diligencias para esclarecer lo ocurrido; además, aseguró que dará a conocer avances conforme lo permitan las indagatorias.

Turismo

En 2025, estas zonas arqueológicas registraron un mayor flujo.

Chichén Itzá, 2,182,024

Teotihuacán, 1,785,275

Tulum, 1,031,443

Monte Albán, 416,675

Palenque, 320,851

“No son más de 40 custodios en la zona”

› Por Adriana Góchez

A PESAR de que la Zona Arqueológica de Teotihuacán es la segunda más importante del país y fue la primera de México en ser declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, carece de custodios. Actualmente trabajan 40, pero por las dimensiones del lugar se requieren al menos 150, dijo en entrevista con La Razón José Vidal Dzul Tuyub, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Cultura (SNTSC). Además, subrayó la importancia de implementar nuevos protocolos de seguridad tras el ataque armado que dejó un saldo de dos muertos y 13 heridos.

“Hay 130 personas en el sitio arqueológico, entre restauradores, investigadores, arquitectos y custodios. No son más de 40 custodios en los espacios que están abiertos al público. Sí, necesitaríamos unos 150… Es un hecho que fallaron los procesos de seguridad alrededor del sitio donde se encuentran destacamentos de la Guardia Nacional (GN)”, comentó.

Además, dijo, lo ocurrido es una llamada de atención para revisar los protocolos de seguridad y aumentar las plazas que se han reducido en los últimos años. “Estamos en que, además de revisar los protocolos de seguridad, se generen más plazas. Anteriormente, teníamos una cantidad cercana a los 200 trabajadores en el sitio arqueológico. Se congelaron plazas privilegiando el ahorro, la austeridad y no la seguridad de los vestigios arqueológicos. El tema presupuestario es insuficiente. Hemos planteado este tema con la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, y con la subsecretaria, Marina Núñez Bespalova”, comentó.

A raíz de los hechos ocurridos ayer, Dzul Tuyub señaló la necesidad de implementar nuevos mecanismos de seguridad, como mejor colaboración interinstitucional.

La Zona Arqueológica de Teotihuacán es la segunda más visitada en el país. En 2025 registró un millón 785 mil personas, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y, en lo que va de este 2026, han acudido 445 mil 999.

Es considerada uno de los vestigios más enigmáticos del México prehispánico, ya que fue uno de los mayores asentamientos urbanos de la antigüedad y conocido como la cuna de todas las artes, conocimientos, sabiduría y creencias religiosas.

Arqueólogos y antropólogos consideran que es una de las ciudades más destacadas de Mesoamérica. La Pirámide del Sol es uno de sus monumentos más emblemáticos, ya que tiene una base de 225 metros, equiparable a la Gran Pirámide de Giza de Egipto. Mientras que la Pirámide de la Luna es la segunda más grande de Teotihuacán, su basamento mide 150 por 120 metros y su altura es de más de 45.

Pese a su importancia, la zona enfrenta múltiples vicisitudes, como el grave deterioro de la pirámide de la Serpiente Emplumada, para la cual no se han destinado recursos. En 2023, el INAH lanzó una campaña para reunir fondos con el fin de colocar una techumbre en la fachada oeste de la edificación.

A lo anterior se suman otras problemáticas: “Se habla de que hay huachicol en la zona y de un descontrol vehicular por el uso de motos”, puntualizó.

Canadá condena “horrendo acto de violencia armada”

› Por Elizabeth Hernández

AUTORIDADES CANADIENSES reaccionaron de forma coordinada tras el ataque en Teotihuacán y confirmaron que el hecho dejó un ciudadano fallecido y otro herido. La ministra de Asuntos Exteriores de a quél país, Anita Anand, calificó el episodio como un “horrendo acto de violencia armada” y expresó que sus pensamientos estaban con las familias de las víctimas.

Anita Anand, durante el Consejo de Relaciones Internacionales de Montreal, el pasado 20 de enero. ı Foto: Especial

El embajador de Canadá en México, Cameron MacKay, lamentó lo ocurrido y envió condolencias a los familiares de la víctima. En un mensaje difundido desde la cuenta oficial de su oficina, tildó el hecho como “un terrible acto de violencia con armas de fuego”. Ambos reconocieron la respuesta del Gobierno mexicano tras el ataque y agradecieron el respaldo brindado por la Presidenta Claudia Sheinbaum y el canciller Roberto Velasco.

La representación diplomática de Estados Unidos también emitió una alerta de seguridad dirigida a sus ciudadanos, en la que recomendó extremar precauciones al visitar zonas turísticas concurridas.

El Dato: La cancillería recalcó que trabaja de manera coordinada con autoridades federales y estatales para brindar todo el apoyo que se requiera a las personas extranjeras lesionadas.

El embajador Ronald Johnson externó su “profunda preocupación y tristeza” por el tiroteo ocurrido hoy en Teotihuacán, “que resultó en la trágica pérdida de vidas”.

“Estamos listos para apoyar en lo que se requiera mientras las autoridades mexicanas continúan con la investigación. Nuestras oraciones están con las personas afectadas y sus familias”, señaló.