Detienen a tres por el tiroteo a la Feria Ganadera

SEDE de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, en imagen de archivo. La organización de la feria se divide conjuntamente entre esta agrupación y el comité del Palenque de Culiacán.

TRES CIVILES armados, incluido un menor de edad, fueron detenidos por presuntamente estar vinculados con el ataque reportado a la fachada de las instalaciones de la Feria Ganadera de Culiacán.

En la captura participaron la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, a través del Grupo de Operaciones Especiales y la Policía Estatal Preventiva, así como elementos del Ejército mexicano.

Las tareas de búsqueda llevaron a las autoridades a ubicar dos vehículos con características sospechosas sobre la calle Rosendo Rodríguez, en el sector Barrancos. Cuando los tripulantes notaron la presencia de las autoridades, intentaron escapar a pie, pero fueron alcanzados metros más adelante.

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Durante la revisión de las tres personas detenidas, las autoridades aseguraron armamento, municiones, presunta droga y vehículos, en los que presuntamente se desplazaban.

El Tip: EL EVENTO de 2024 fue cancelado por completo ante la ola de sucesos de inseguridad de aquel periodo, derivado de la detención del capo Ismael El Mayo Zambada.

Lo asegurado fue: fusiles AK-47, calibre 7.62x39 milímetros; un fusil M15, calibre 5.56x45 milímetros, y dos armas cortas, calibre 9 milímetros.

Asimismo, fueron decomisados 18 cargadores para arma larga, seis cargadores para arma corta, 581 cartuchos para arma larga y 60 cartuchos para arma corta.

Además, incautaron 100 dosis de presunta metanfetamina, con un peso aproximado de 114.8 gramos; 120 dosis de presunta cocaína, con un peso aproximado de 60.6 gramos; 21 pastillas de presunto fentanilo; una motocicleta Italika DM300, con reporte de robo, y un automóvil Volkswagen Jetta.

Las autoridades indicaron que los detenidos y los indicios quedaron a disposición de la autoridad correspondiente, para continuar con las investigaciones.

Hasta el cierre de esta edición no se había informado sobre una resolución judicial ni sobre resultados periciales que permitan establecer si alguna de las armas aseguradas fue utilizada para disparar contra la Feria Ganadera.