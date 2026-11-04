Caen 2 por crimen de defensor de Chenalhó

La Fiscalía General del Estado de Chiapas anunció ayer que detuvo a dos personas por su presunta participación en el asesinato del activista Reynaldo Pérez Pérez, defensor de familias tzotziles desplazadas de sus hogares por la situación de violencia.

El fiscal general estatal, Jorge Luis Llaven Abarca, mencionó que los detenidos ya se encuentran a disposición del órgano jurisdiccional, mientras la institución continúa recabando más datos de prueba y realizando diligencias de campo para dar con el paradero de otros posibles implicados.

Detalló que, con base en material obtenido de cámaras de videovigilancia, se logró establecer que la víctima ingresó a un taller mecánico; por el lugar pasó una persona a bordo de una motocicleta y ese mismo individuo regresó al sitio, acompañado por otro en la parte de atrás del vehículo, y este último atacó de manera directa al defensor de 63 familias tzotziles, el 28 de octubre, en el municipio de Chenalhó.

El Tip: PANTELHÓ, CHICOMUSELO, Chenalhó, Tila, Frontera Comalapa y Amatenango de la Frontera han concentrado el mayor éxodo de población indígena en los últimos años.

“Se puede concluir que este hecho fue premeditado; es decir, hubo una planeación. Quiero decirles que no habrá impunidad y se estará informando de los avances del caso”, manifestó.

Reynaldo Pérez fue asesinado en la comunidad de Yabteclum, en el municipio de Chenalhó, Chiapas.

El activista, quien representaba a 63 familias de indígenas tzotziles del poblado Santa Martha, en el municipio de Chenalhó, que fueron desarraigadas por grupos paramilitares en junio de 2022, fue asesinado mientras se encontraba en el mencionado taller de autos.

Pérez Pérez también fungió hace tiempo como mediador en el conflicto territorial entre los municipios de Aldama y Chalchihuitán, por la disputa de varias hectáreas de tierra.

24 Mil desplazados en los últimos años en el estado, según ONG’s

También participó en marchas en San Pedro Chenalhó, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez, así como en el tramo carretero de cuota San Cristóbal-Tuxtla, siempre en defensa de los derechos de los pobladores.

Apenas hace tres días, familiares, amigos y colegas suyos despidieron al activista en su funeral, realizado en la localidad de Yabteclum.

Su hermana, Celia Pérez, denunció que aún prevalece el miedo en la localidad y aseguró que la muerte de su hermano pone al descubierto los riesgos que enfrentan las personas que defienden a las familias desplazadas.

“Estamos muy tristes porque ya no veremos a nuestro hermano mañana ni pasado mañana. Lo que queremos ahora es justicia, que investiguen quiénes fueron”, subrayó.

José Vázquez, defensor de derechos humanos y colega de Pérez Pérez, señaló que, durante su trabajo, ambos enfrentaron amenazas constantes.

“Lo comenté y también se lo dije a Reynaldo: tengan mucho cuidado al salir, pero no hay seguridad. Sucedió, se cumplió la amenaza”, lamentó el activista.