¿Qué diferencia hay entre demócratas y republicanos y a cuál pertenece Donald Trump?

Estas son las diferencias entre el Partido Demócrata y Republicano de Estados Unidos.

A diferencia de otros países (incluido México), la política en Estados Unidos se rige por dos grandes partidos: el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Pero, ¿qué son estos? ¿En qué se diferencian? Más importante: ¿a cuál pertenece Donald Trump, uno de los personajes más controversiales de la actualidad?

Países como Alemania y Brasil son gobernados por una decena de partidos. Estados Unidos no: lo hace solo con dos fuerzas políticas que se van alternando y oponiendo entre sí.

Política estadounidense se basa en dos partidos principales; fotografía de archivo de la Cámara de Representantes. ı Foto: Reuters

De esta forma, cada presidente en la historia reciente de Estados Unidos ha llegado al poder impulsado por la agenda que le confiere su partido. Cuando un gobierno republicano falla, con su plataforma “conservadora”, lo suple un gobierno demócrata, más “progresista”, ciclo que se repite cada cierto tiempo.

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A continuación, explicamos en detalle las diferencias entre los dos principales partidos políticos estadounidenses.

¿Qué diferencias hay entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata?

Los partidos Republicano y Demócrata son los principales partidos políticos estadounidenses. Cada uno ha sido considerado históricamente parte de uno de los dos espectros políticos: derecha e izquierda, respectivamente.

Elecciones en Estados Unidos. ı Foto: Reuters

Esto es una definición vaga, pues los partidos no se identifican necesariamente con estas categorías, sino que trabajan con una agenda que se considera cercana o relacionada. Además, al interior de cada partido hay corrientes y diferencias: algunos son más moderados y otros más radicales.

Pero, concretamente, ¿cuáles son las diferencias entre el Partido Republicano y el Demócrata? El Partido Republicano ha sido históricamente considerado un partido “conservador”, que busca la mínima intervención del gobierno, la mano dura contra la migración, el alto gasto militar, las intervenciones militares en el extranjero, disminución en los controles a las armas y rechazo al aborto y la diversidad sexual.

George W. Bush (der.) y su vicepresidente, Dick Cheney (izq.), ejemplo de fórmula republicana que gobernó Estados Unidos. ı Foto: Reuters

Mientras que el Partido Demócrata ha sido considerado históricamente un partido “progresista”: buscan mayor intervención pública para reducir desigualdad y costos, más impuestos a grandes empresas y “millonarios”; seguridad y vías legales para los migrantes; mayores controles a las armas y mayor énfasis a los derechos reproductivos, diversidad y protección de minorías.

Barack Obama, ejemplo de un presidente estadounidense Demócrata. ı Foto: larazondemexico

Entonces Donald Trump es Republicano, ¿o no?

Donald Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos en dos ocasiones por el Partido Republicano.

No obstante, el mandatario ha adoptado una forma particular de hacer política bajo su plataforma MAGA, siglas que significan “Make America Great Again”.

El presidente de EU, Donald Trump. ı Foto: Especial

La versión de Trump de una presidencia Republicana se basa en la defensa de la soberanía nacional, el proteccionismo económico y el uso de presión económica y militar. De esta forma, su versión de un gobierno Republicano es más populista y nacionalista que anteriores líderes del partido rojo.

Incluso, dentro del mismo Partido Republicano, hay quienes apoyan más o menos a Donald Trump.

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