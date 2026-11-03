Sheinbaum: Se respetará el resultado que arrojen elecciones en EU

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que se respetará cualquiera que sea el resultado de las elecciones intermedias que se llevan a cabo en Estados Unidos.

Al ser consultada sobre los comicios en la Unión Americana, la mandataria federal dijo que no emitirá opiniones hasta que se conozcan los resultados de la votación.

Subrayó que con independencia de la decisión que los estadounidenses tomen en las urnas, su gobierno continuará adelante con los planes y el trabajo en la relación con el gobierno de Donald Trump.

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“No opinamos. Hoy es la elección. No, no nos corresponde opinar el día de hoy, que se lleve, tiene tiempo, ¿no? Porque en Estados Unidos no solamente es de un día. Pero vamos a esperar el resultado y vamos a respetar cualquiera que sea el resultado eh de la elección y eso seguimos en nuestro camino”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo este martes en Palacio Nacional.

Sobre los mexicanos que fueron detenidos por presuntamente haber cometido delito electoral, al votar sin tener nacionalidad estadounidense, la mandataria pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores que brinde información, pues no contaba con una actualización del caso.

Aplaude ventaja de latino Xavier Becerra en California

La mandataria mexicana aplaudió la ventaja que se vislumbra para el demócrata Xavier Becerra, quien podría convertirse en el primer gobernador latino de California.

Destacó que alrededor de 40 millones de mexicanos de primera, segunda o tercera generación viven en Estados Unidos y participan en las elecciones de aquel país.

Bajo ese contexto, Claudia Sheinbaum Pardo consideró que resulta positivo que la comunidad migrante cuente con representación entre sus gobernantes.

“Fíjense en Son 40 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, 39 40 de primera, segunda, tercera generación. Y son parte de la vida de Estados Unidos porque son mexicano-estadounidenses. Entonces ellos participan en la vida de Estados Unidos como parte de los partidos políticos de Estados Unidos. Entonces es está muy bien que lo que es una parte de ese país, pues tenga también su representación”, declaró.

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FGR