Andy López niega complicidad con Amílcar Olán e involucramiento en huachicol fiscal

Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, negó tener relaciones de complicidad o acuerdos con el empresario Amílcar Olán, así como estar involucrado en un esquema de huachicol fiscal, y aseguró que estas acusaciones pertenecen a una campaña de desprestigio en contra suya y en contra de la Cuarta Transformación.

En sus primeras declaraciones públicas sobre los múltiples señalamientos por corrupción, tráfico de influencias y otros delitos que se han difundido recientemente en la prensa, López Beltrán remarcó que todos estos son falsos y no cuentan con ninguna prueba.

Andrés Manuel López Beltrán, "Andy". ı Foto: Cuartoscuro

“No existe ni existirá nunca ninguna prueba que nos involucre o que pueda probar nuestra participación o relación a ningún nivel con estos delitos”, enfatizó López Beltrán.

Se deslinda de Amílcar Olán: “No tenemos relación con sus negocios o empresas”

“Andy” López se refirió a las acusaciones que lo colocan como supuesto “cómplice” de Amílcar Olán, a quien se ha señalado de obtener cuantiosos contratos gubernamentales, supuestamente con ayuda del morenista.

Al respecto, López Beltrán negó todo involucramiento con las empresas de Olán Aparicio, y remarcó que “es falso que tengamos relaciones de complicidad, socios, prestanombres o que trafiquemos con influencias para beneficiarnos”.

Andrés Manuel López Beltrán y Amílcar Olán. ı Foto: Especial.

“No tenemos ninguna relación tampoco con los negocios o empresas de Jorge Amílcar Olán Aparicio [...] En ningún momento hemos recomendado o intercedido por ninguna persona o empresa con intención de beneficiarlo con contratos o presupuesto público de las múltiples instituciones y niveles de gobierno”, enfatizó López Beltrán.

Reconoció que conoce a Amílcar Olán desde hace años debido a que, explicó, su esposa estudió con él en la escuela primaria. No obstante, insistió en que esta larga relación no se ha traducido en beneficios a sus empresas.

Niega cualquier relación con huachicol fiscal

En otro punto, López Beltrán negó cualquier tipo de relación con actividades de huachicol fiscal, y remarcó que las acusaciones en su contra por vínculos con este delito son “mentiras, supuestos, difamaciones y mañosas conjeturas”.

“Andy” se refirió al testimonio difundido por la prensa de Miguel Ángel “N”, conocido como “Capital Sol”, capitán retirado de la Secretaría de Marina involucrado con huachicol fiscal, el cual lo menciona directamente como parte de las actividades ilícitas.

Andrés Manuel López Beltrán, "Andy", en fotografía de archivo. ı Foto: Especial

En este sentido, el morenista aclaró que “nunca” ha hablado con ningún funcionario de la Secretaría de Marina, “ni de manera directa, ni por teléfono por ninguna vía”.

Incluso, recordó que, quien lo mencionó en sus testimonios, lo hizo “aceptando que no tiene ninguna prueba” y tras un ofrecimiento del FBI por inmunidad y protección.

“Nunca hemos participado en eso, nunca supimos de eso y jamás hubiéramos sido omisos si lo hubiéramos sabido. Se trata de una vil mentira y de una calumnia”, enfatizó “Andy”.

Acusa campaña en su contra suya, en contra de la 4T y en contra de su padre, AMLO

Finalmente, “Andy” enfatizó que todos estos señalamientos forman parte de una campaña de desprestigio en contra suya, de la Cuarta Transformación y de su padre, Andrés Manuel López Obrador.

🚨 Andy López Beltrán niega vínculos con el huachicol fiscal y el tráfico de influencias.



En un video, el hijo de AMLO, quien busca una diputación federal por Tabasco, acusó una “guerra sucia” contra él y su padre.



“No les tenemos miedo. No nos vamos a doblar. No… pic.twitter.com/Hi4gXM7m1B — Azucena Uresti (@azucenau) November 3, 2026

Acusó que esta campaña viene por parte de “la oligarquía” que, dijo, perdió sus privilegios gracias a las reformas impulsadas durante el mandato presidencial de su padre (2018 - 2014) .

“Existe una revolución de las conciencias. La gente ya no les cree sus mentiras. El pueblo es mayor de edad y jamás les va a permitir regresar al poder. La gente no olvida y no olvidará nunca que ustedes fueron los que más atacaron a Andrés Manuel López Obrador a lo largo de su carrera. Y ese que tanto atacaron resultó ser el mejor presidente en la historia moderna de nuestro país”, concluyó López Beltrán.

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