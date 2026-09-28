Captan a Amílcar Olán, ‘cómplice’ de Andy López, viviendo en Suiza; agrede a periodistas | VIDEO

Jorge Amílcar Olán, amigo cercano y supuesto cómplice de Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, fue captado viviendo en Suiza por reporteros de Televisión Azteca, quienes, además fueron agredidos por el empresario durante su investigación.

El reportero Irving Pineda contó a Azteca Noticias que realizó una investigación de una semana para dar con el paradero de Amílcar Olán, quien, de acuerdo con reportes e investigaciones periodísticos, es cercano a López Beltrán y es socio de empresas vinculadas con delitos de hidrocarburos.

Andrés Manuel López Beltrán, "Andy". ı Foto: Cuartoscuro

Pineda contó que recibió una llamada anónima mediante la cual le hicieron saber que Olán Aparicio estaba viviendo frente a una escuela en Lugano, Suiza. Por lo anterior, el reportero viajó hasta la ciudad y mantuvo una vigilancia de siete días frente al domicilio señalado.

Mediante observaciones, comparaciones de la voz del residente con audios filtrados anteriormente a la prensa, y la revisión de entradas en el buzón con el nombre “Jorge Olán Aparicio”, Pineda constató que el amigo de “Andy” López Beltrán vivía en la ciudad suiza.

Amílcar Olán rechaza entrevista y agrede a reporteros de Azteca

En el reportaje presentado por Irving Pineda a Azteca Noticias, se incluye un intento de entrevista a Jorge Amílcar Olán. Sin embargo, el empresario la rechaza e, incluso, agrede a los periodistas.

Amílcar Olán, amigo de Andy López Beltrán. ı Foto: Portal Revolución / @vampipe

En un fragmento de video que formó parte de la investigación presentada por el citado medio, se muestra cómo Irving Pineda se intenta acercar a Amílcar Olán, mientras éste se dirigía a dejar a su hijo a la escuela.

El empresario responde con pocas palabras a sus preguntas y, finalmente, le dice al reportero: “Voy a llamar a la policía”. Ante la insistencia de Pineda, Amílcar intenta arrebatarle el teléfono al camarógrafo con un movimiento violento.

Cuando una fiscalía (@FGRMexico) no investiga con las pruebas que tiene enfrente, la pregunta deja de ser "¿por qué no actúa?" y se convierte en otra: ¿a quién está protegiendo @ErnestinaGodoy_ con su silencio?



El socio del #ClanDelMalestar de @amlopezbeltran camina libre por… pic.twitter.com/H3uWRS4wcv — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 28, 2026

Empresario es parte de la controversia de “Andy”; está “escondido” y “nervioso”, dice reportero

Amílcar Olán es socio de la empresa Portacelis Gas and Oil, la cual, según Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) está relacionada con una investigación en Estados Unidos por delitos de hidrocarburo.

Otra investigación de MCCI también relaciona a Olán Aparicio con la presunta obtención de contratos mediante empresas de gobierno.

Reportaje de MCCI sobre empresa relacionada con amigo de "Andy" con presuntos vínculos con huachicol fiscal. ı Foto: Captura de pantalla

Por lo anterior, según la investigación de Azteca, el empresario está “escondido” y “se le ve nervioso”, aunque viviendo una vida frugal pese a los “millones” que, acusó el reportaje, obtuvo mediante actividades ilícitas del que llamó el “Cártel de Tabasco”.

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