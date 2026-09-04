Tras las pistas, Amilcar en EU... y de Andy

La nada discreta y multicitada comilona entre Andy y Boby López Beltrán con el empresario tequilero Juan Domingo Beckmann dejó varios mensajes contundentes que embonan con la más reciente publicación del periodista de investigación Iván Alamillo de Mexicanos Contra la Corrupción (MCC), acerca de la expansión de los negocios del family friend Jorge Amílcar Olán Aparicio en Estados Unidos: la divulgación de la extensa reunión a puerta cerrada realizada por el también periodista Héctor de Mauleón, advierte que los hijos de Andrés Manuel López Obrador están bajo el más intenso escrutinio… y que a su círculo de amigos y empresarios afines les convendría desmarcarse.

El video, además del quemón a la retórica vacía de la “austeridad republicana”, invita al asilamiento empresarial y político de los hijos del expresidente: que el heredero del emporio consolidado por don Juan Beckmann fuese captado en una reunión con Andy y Boby, muestra el alcance que ello puede tener para una de las empresas más importantes de México —Tequila Casa Cuervo— al llevarla hacia el reflector del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) del Departamento del Tesoro y de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por establecer posibles acuerdos con personas políticamente expuestas y de las que se presumen vínculos con el contrabando de combustibles y negociación con grupos catalogados de narcoterroristas por el Departamento de Estado que conduce Marco Rubio.

En medio de ese entorno destaca que unas semanas antes de que le fuera retirada la visa para ingresar a Estados Unidos a Andy López Beltrán —su aliado y amigo de siempre—, abriera 3 empresas casi simultáneamente en Texas. La investigación periodística de Alamillo indica que el 25 de junio pasado Amílcar Olán formara en fast track las empresas Stone Basaltic (siendo su agente para procedimientos su tía Teresa de Jesús Olán) y Quincar con la representación de Gabriela Cárdenas —su operadora en suministros de balasto al Tren Maya conforme a los audios ventilados por Latinus— y José Andrés Quintero. Y una semana después abrieron otra empresa de giro minero, Basalt Group, con el mismo domicilio en Bay City, Texas, que registró la tía de Andy y Boby.

Hay quienes suponen que Amílcar habría acordado —como otros personajes de la 4T— con los organismos de seguridad estadounidenses algún tipo de inmunidad a cambio de información y que por ello la rapidez con que se pudo abrir tres empresas de materiales pétreos al amparo de la flexibilización de las reglas de registro extranjero que a principios de este año abrió el Departamento del Tesoro ahora a cargo del trumpista Scott Bessent.

Así que no resulta descabellado pensar que los datos y conjeturas aquí expuestas deriven en eventos relevantes en las próximas semanas. Veremos.

El humor, “La Casa de Los Mañosos” y los autoritarios. Uno de los chistes favoritos de los soviéticos (antes de la caída del Muro de Berlín) era “¿Por qué escasea la carne en la mesa? Porque las vacas quedaron rezagadas en la larga marcha al comunismo”. Quien fuera delatado contando tal chistorete perdía el trabajo y hasta la libertad aún en la época de la Perestroika; hoy en Cuba aún es perseguida la adivinanza de “¿Quién es Kiko Guanabacoa?” formulada a los fanáticos que asisten a los Comités de Defensa de la Revolución —de Miguel Díaz-Canel— mientras sus parejas cohabitan con otras personas.

Los gobiernos y los regímenes autoritarios aborrecen el sentido del humor y el sarcasmo. Y no es para menos, pues la capacidad de reír y contar chistes es un signo inequívoco de esa inteligencia que suele acompañar en positivo a la selección natural de individuos y sociedades.

La queja del partido que lidera Ariadna Montiel contra “La Casa de los Mañosos” tiene ese mismo signo de intolerancia aldeana y cursi contra la risa que en 1968 noveló Milan Kundera en El Libro de los Amores Ridículos. Es muy probable que el colonizado Instituto Nacional Electoral de Lupita Taddei tome partido por el partidazo guinda para exigir a TV Azteca que desista de distribuir una memorable producción… que circulando en redes sociales de alcance global es literalmente indetenible.

A los personeros del régimen se les olvidan sus propias enseñanzas: a cada prohibición desde el poder, crece el anhelo de libertad entre las personas.

“No se ataquen” con impuestos y sobrerregulación. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) no tiene bodega en su pecho y soltó un claro posicionamiento ante las propuestas fiscales que ya corren a tras mano del partido gobernante — en el guiñol del PT propiedad de Alberto Anaya—, así como de medidas regulatorias de largo plazo.

El sindicato patronal que lidera Juan José Sierra rechazó cualquier reforma fiscal (el aumento a bebidas alcohólicas y a cualquier tipo de alimentos con sodios es un aumento de IVA disfrazado, diga lo que diga la bancada oficialista) que provoque inflación para las empresas, empuje la informalidad y dañe a la ya dañada inversión privada; que la protección del medio ambiente sea una argucia para mayor control central —y finalmente corrupción vía “moches”—; expresó que el escrutinio castrense a la inversión extranjera directa que propone se perfila como un cuello de botella para la nueva versión del nearshoring así como un obstáculo para renovar el acuerdo comercial con Estados Unidos.

Para la Coparmex, en resumen, son más profundos los bloqueos institucionales de la 4T al desarrollo nacional que los aranceles de Donald Trump… y por ello expresa su preocupación sobre la regulación a la Inteligencia Artificial y el riesgo de una “tontería autoritaria” en el nombramiento de la sucesora de Mónica Soto en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que aborte 40 años de esfuerzo de inclusión democrática y económica del país.

El presupuesto 2027 y anexos son una prueba de fuego para el régimen.