Finabien lidera por 13 meses las remesas; Profeco pone lupa en diésel y canasta básica

La Financiera para el Bienestar (Finabien) volvió a colocarse al frente del monitoreo de remesas de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y llegó a 13 meses consecutivos como la opción que más pesos entrega por los dólares enviados a México desde Estados Unidos, mientras Wells Fargo quedó en el extremo inferior, reportó este lunes el titular del organismo, Iván Escalante, durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

El procurador detalló que en el ejercicio realizado por la dependencia, un envío de 400 dólares mediante Finabien entregó 7 mil 142 pesos con 21 centavos por depósito a cuenta o transferencia.Ria Money Transfer entregó por la mismas cantidad unos 6 mil 771 pesos con 39 centavos en la misma modalidad, una diferencia de casi 371 pesos entre ambas opciones.

Para quienes cobran las remesas en efectivo, Pangea Money Transfer entregó 7 mil 316 pesos por la misma cantidad de dólares, mientras Wells Fargo alcanzó 6 mil 828 pesos con dos centavos. El cálculo de Profeco toma en cuenta el promedio de comisión de cada compañía y su tipo de cambio.

En el caso del diésel, Profeco reportó un promedio nacional de 27 pesos por litro, cifra que también funciona como objetivo dentro del acuerdo para estabilizar el costo de los combustibles. Entre los establecimientos con precios más bajos, una estación Pemex de Chalco, Estado de México, ofreció el energético en 26.89 pesos. Escalante precisó que los márgenes de ganancia mostrados por la dependencia para ese grupo no superaron 1.52 pesos.

Frente a esos registros, una gasolinera BP de Tlaxcala vendió el litro en 28.74 pesos, 1.74 por encima de la referencia nacional, y alcanzó un margen de 2.90. “Están las que se siguen volando a la barda por los precios”, afirmó el procurador al presentar los establecimientos con los costos más elevados.

Dos estaciones de esa misma marca en Puebla también quedaron bajo revisión después de aparecer en reportes anteriores con tarifas elevadas. Personal de la procuraduría acudió a los establecimientos y colocó lonas y sellos de advertencia por incumplimientos en el comportamiento comercial, luego de que los responsables no justificaron los montos cobrados.

Respecto al monitoreo de la canasta básica, Profeco tomó como referencia un paquete de 24 productos cuyo costo total debe ubicarse por debajo de 910 pesos. Mega Soriana La Diana, en Acapulco, registró el precio más bajo de la semana con 739.90 pesos, mientras Ley Juventud, en Durango, alcanzó 911.77 y rebasó ese límite.

Entre los establecimientos revisados en Tultitlán, Estado de México, Bodega Aurrera Fuentes del Valle marcó 748.50 pesos, frente a 865.70 de Mercado Soriana López Portillo. En Puebla, Mega Soriana Plaza San Pedro registró 809.90 y Walmart Nueva Antequera, 850.40. Para Guadalajara, Soriana Súper del Bosque apareció con 801.20, mientras Walmart Revolución alcanzó 908.50.

Como una nueva herramienta de comparación, Profeco presentó un mapa de calor con los precios promedio de cada uno de los artículos que integran esa canasta en cadenas con cobertura nacional. El ejercicio identifica mediante colores los costos más bajos y altos, y tendrá una actualización mensual.

“Ustedes, todas y todos, pueden decidir en dónde comprar, qué artículos”, dijo Escalante al explicar que la información busca facilitar la elección de los establecimientos para adquirir productos de consumo cotidiano.

El titular de Profeco recordó que la Revista del Consumidor de septiembre explica en qué casos procede la devolución de un producto o la cancelación de un servicio. Entre las causas mencionó defectos de fábrica, incumplimiento de las condiciones ofrecidas y cláusulas abusivas, además de los pasos que deben seguir los consumidores para ejercer esos derechos.

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FGR