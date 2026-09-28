Ernesto Ruffo llega a Ensenada, BC, tras 40 horas de traslado; llama a ‘reconstruir’ el país

Ernesto Ruffo llega a casa tras obtener prisión domiciliaria; lo reciben con gritos de "¡No estás solo!".

Después de un trayecto de alrededor de 40 horas, Ernesto Ruffo Appel llegó a su domicilio en Ensenada, Baja California, donde familiares, vecinos, amigos y simpatizantes lo recibieron entre gritos de “¡No estás solo!” y “¡Ruffo libre!”.

Ya frente a su casa, el exgobernador afirmó que su paso por Almoloya y el recorrido de regreso le permitieron reflexionar sobre la situación del país, por lo que hizo un llamado a “recuperar el orden” y “reconstruir el país”.

“Todos debemos estar preocupados porque las cosas no van bien en nuestro país y pues tenemos mucho que hacer para arreglar las cosas que se necesitan arreglar”, expresó el exmandatario ante medios de comunicación y personas que esperaban su llegada.

Ernesto Ruffo completó un viaje de 4 horas hasta su domicilio en Ensenada, Baja California. ı Foto: CORTESÍA Guadalupe Acosta

Ruffo Appel sostuvo que México necesita recuperar condiciones de orden, paz y tranquilidad, y llamó a buscar coincidencias para atender los problemas nacionales.

“Por este amor a México, encontrarnos todos para recuperar las cosas del orden, la paz y la tranquilidad”, señaló.

Asimismo, antes de ingresar a su domicilio, el exmandatario insistió en que el país requiere acuerdos.

“Hay que reflexionar las cosas, pensarlas con tranquilidad y ver cómo en paz entre todos reconstruimos lo que se ocupa de reconstruir”, concluyó.

Se dice “positivo” ante proceso que enfrenta

Al preguntarle si confía en el proceso que enfrenta, respondió que debe mantener una perspectiva positiva.

“Yo veo que hay que ver siempre las cosas de forma positiva y todos como mexicanos estamos todos en buscar el camino de cómo reconstruir lo que se tiene que construir”, declaró.

Ruffo Appel aseguró que la experiencia que vivió durante su reclusión le permitió observar otras realidades y reflexionar sobre lo ocurrido.

!URGENTE! ‼️ 🛑



Ernesto Ruffo llegando a su domicilio en Ensenada.



Lo reciben su hija, familiares, amigas, amigos, sus vecinos y medios de comunicación.



El viaje duró alrededor de 40 horas.



Siento una gran alegría y satisfacción, ya está en casa 🏠

Se pudo, se pudo, y… pic.twitter.com/s1yo56nfr0 — Guadalupe Acosta Naranjo (@acostanaranjo) September 28, 2026

“Todo esto me ha servido mucho, desde estar allá adentro en Almoloya y ver cómo son las cosas. Yo creo que esa palabra es muy importante para todos”, expresó.

Durante largo viaje tuvo contacto con varias personas: “conocí muchos puntos de vista”

Sobre el traslado, Ruffo explicó que pasó por distintas estaciones y estados, donde tuvo contacto con otras personas.

“Tuve la oportunidad de conocer a muchos de ellos porque veníamos de estación en estación, de estado en estado y pues conocí muchos puntos de vista de ellos”, relató.

Durante su llegada, quienes lo esperaban corearon de manera reiterada “¡Ruffo!”, “¡Bienvenido!” y “¡No estás solo!”. Entre los asistentes había integrantes del Partido Acción Nacional (PAN), miembros de Somos, ciudadanos y representantes de medios de comunicación.

Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente de SOMOS, difundió en redes sociales el video de la llegada y señaló que Ruffo Appel encontró frente a su domicilio a su hija, otros familiares, amigas, amigos, vecinos y representantes de medios de comunicación. El exdiputado celebró que el exgobernador pudiera regresar a su casa.

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