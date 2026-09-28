Caso Ruffo sigue dando

Así que sigue dando materia de debate el caso de Ernesto Ruffo, luego de que se determinara que podrá seguir su proceso en su domicilio. Y es que, por un lado, la Fiscalía General de la República se apuró a aclarar que la decisión del Poder Judicial de cambiarle la medida cautelar que lo tenía preso en el Penal del Altiplano no significa que se le haya absuelto de las acusaciones que, se sabe, no son menores: la fiscal lo ha señalado de encabezar una organización de contrabando de combustible. Por el lado opuesto, quienes han acusado su detención como un abuso, han señalado como un exceso el que el traslado del exgobernador de Baja California a su casa no sea por vía aérea. “Nos da gusto que Ernesto haya abandonado este penal después de dos meses para ser trasladado a su hogar”, refirió Guadalupe Acosta, del Partido Somos, quien, sin embargo, sostuvo que llevarlo por tierra es una “medida de venganza, para humillar, causar dolor y decir quién manda”. Ahí el choque.