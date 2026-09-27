Prisión domiciliaria de Ernesto Ruffo no implica fin del proceso, aclara FGR; hay ‘pruebas contundentes’

La Fiscalía General de la República (FGR) aclaró que el cambio de medida cautelar a prisión domiciliaria de Ernesto Ruffo no implica que la investigación en su contra por presunto huachicol fiscal se haya detenido, y aseguró que cuenta con “datos de prueba contundentes” para vincular al exgobernador de Baja California con este delito.

A través de un comunicado emitido un día después de que Ruffo Appel salió del Centro Federal de Readaptación Social n.º 1 “El Altiplano” para seguir su proceso bajo prisión domiciliaria, la FGR aseguró que esta medida, ordenada por “razones humanitarias”, no implica el fin del proceso.

⚖️ El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, salió del penal de El Altiplano luego de que un juez federal modificó la medida cautelar por motivos de salud.



Será trasladado a su domicilio en Ensenada, Baja California, donde continuará el proceso en su contra por su… pic.twitter.com/4PO756R1Jz — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 27, 2026

“Si bien es cierto que la autoridad judicial le concedió el cambio del lugar de cumplimiento de la medida cautelar, al señalar su defensa que dicha persona es adulta mayor y tiene problemas de salud, ello no implica que su proceso penal se detenga o presente cambios”, se lee en el comunicado de la FGR.

FGR cuenta con “datos de prueba contundentes”

En este sentido, la Fiscalía aclaró que seguirá con la investigación sobre la presunta vinculación de Ernesto Ruffo con el delito de “huachicol fiscal”, y que, incluso, cuenta con “datos de prueba contundentes” que probarían la culpabilidad del exgobernador.

La FGR recordó que trabajos ministeriales de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) permitieron identificar una red de contrabando de combustible que operaba mediante una empresa de la cual, aseguró, Ernesto Ruffo “es uno de los principales socios”.

🚨 #ÚLTIMAHORA | Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, podrá continuar su proceso en prisión domiciliaria, luego de que un juez federal modificara la medida cautelar.



Ruffo enfrenta un proceso por su presunta participación en el delito de huachicol fiscal.… pic.twitter.com/wQ8LZJPnAF — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 25, 2026

Destacó que diversos elementos de prueba han permitido identificar que dicha empresa “presentó un comportamiento incongruente con su perfil fiscal, al registrar movimientos millonarios en cuentas nacionales”

“...la indagatoria cuenta con datos de prueba contundentes , como dictámenes periciales, entrevistas, diligencias, análisis de información, entre muchos otros…”, se lee en el comunicado de la FGR.

La Fiscalía recordó que los delitos de hidrocarburos implican que se imponga de oficio la medida cautelar de prisión preventiva.

Concluyó que “reitera su respeto absoluto a la Ley y al debido proceso, así como a las determinaciones del Poder Judicial Federal”.

El viernes, un juez concedió a Ernesto Ruffo la prisión preventiva domiciliaria, y el sábado por la tarde salió de “El Altiplano”, desde donde será trasladado a su domicilio en Ensenada, Baja California.

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