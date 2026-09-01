Empresarios que se reunieron con Andy son socios de empresa dedicada a suministro de combustible

Los empresarios que se reunieron con Andrés Manuel López Beltrán y Gonzalo López Beltrán en un restaurante de la colonia Condesa son socios de una empresa dedicada a invertir en puertos y al suministro de combustibles.

De acuerdo con El Universal, Juan Domingo Beckmann Legorreta, presidente del del grupo tequilero José Cuervo, y el empresario Mauricio Garduño González Elizondo son socios de JDBL y Compañía, S.A. de C.V., constituida en 2020, durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Según el acta constitutiva citada por el periódico, entre las actividades de JDBL y Compañía se encuentra la inversión en infraestructura portuaria, así como el suministro de combustibles y lubricantes en zonas portuarias.

El pasado 24 de agosto, Andrés Manuel López Beltrán, Andy, y Gonzalo López Beltrán, Bobby, sostuvieron un encuentro en el restaurante Magazzino con Juan Domingo Beckmann Legorreta, Mauricio Garduño González Elizondo y el diputado Daniel Asaf Manjarrez, de Morena.

Según el comunicador Héctor de Mauleón, se trató de una reunión “muy larga”, durante la que Andy parecía “preocupado”, de acuerdo con una serie de fotografías tomadas a la distancia y publicadas por El Universal.

En las instantáneas, Andy aparece bebiendo “en una copa tequilera de aspecto refinado”; además, según el columnista, en un momento “comenzó a encender un cigarrillo tras otro”.

Andrés Manuel López Beltrán y su hermano "Bobby", durante la reunión. ı Foto: Cortesía El Universal

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