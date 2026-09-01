Garduño falta a audiencia por incendio que dejó 40 migrantes muertos en Ciudad Juárez

Francisco Garduño Yáñez, extitular del Instituto Nacional de Migración (INM), no acudió a la audiencia en la que un juez federal revisaría si cumplió las medidas impuestas por el incendio ocurrido en una estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 40 personas.

La diligencia estaba programada para la mañana del martes 1 de septiembre en el Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez. Sin embargo, momentos antes de su inicio, Garduño solicitó comparecer mediante videollamada.

El juez Víctor Manlio Hernández Calderón rechazó la petición al considerar que, por la gravedad del caso, el exfuncionario debía presentarse personalmente. Ante su inasistencia, la audiencia fue aplazada y será el Órgano de Administración Judicial el encargado de fijar una nueva fecha.

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Representantes legales de las víctimas calificaron la ausencia de Garduño como una falta de respeto y solicitaron que fuera sancionado. El juzgador advirtió que podría imponerle una multa si vuelve a faltar a la diligencia.

Concedieron una suspensión condicional a Francisco Garduño por Incendio en Centro Migrante. ı Foto: Cuartoscuro

¿Qué se definiría en la audiencia de Francisco Garduño?

La audiencia tenía como objetivo determinar si el extitular del INM cumplió las condiciones establecidas en enero de 2025, cuando un juez le concedió la suspensión condicional del proceso penal durante un periodo de 18 meses.

Entre las medidas ordenadas se encontraban ofrecer una disculpa pública, concluir el pago de compensaciones económicas, garantizar atención médica y psicológica para las víctimas, participar en capacitaciones sobre derechos humanos y protección civil, así como supervisar periódicamente las condiciones de las estaciones migratorias.

Garduño ofreció la disculpa pública en septiembre de 2025; no obstante, familiares y sobrevivientes consideraron que el acto fue insuficiente. Organizaciones acompañantes también han señalado que algunas medidas de reparación todavía no se han cumplido completamente.

La revisión judicial es necesaria para establecer si procede la extinción de la causa penal. Por ello, la inasistencia del exfuncionario no significa que haya sido absuelto ni que el proceso abierto en su contra esté cerrado.

El caso se relaciona con el incendio registrado la noche del 27 de marzo de 2023 en la estancia provisional del INM en Ciudad Juárez. El fuego dejó 40 migrantes muertos y otros 27 lesionados.

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MSL