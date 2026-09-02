Hermes deja la Armada tras 8 años

Después de casi ocho años entre entrenamientos, inspecciones y operativos para localizar explosivos, Hermes dejó el servicio activo de la Armada de México. El pastor belga malinois recibió su baja por límite de edad, tras una trayectoria en la que participó en acciones que permitieron detectar armamento y materiales explosivos en Manzanillo, Colima.

Hermes acumuló siete años y ocho meses de servicio dentro de la institución. Nació e ingresó a las filas navales el 1 de enero de 2019 y recibió adiestramiento en el Grupo de Operaciones y Control de Binomios Caninos, en la Ciudad de México.

A partir del 14 de mayo de 2020 quedó adscrito a la Sexta Región Naval, donde desarrolló labores especializadas de búsqueda, localización y marcaje de explosivos. La Secretaría de Marina (Semar) informó que durante ese periodo participó en distintos dispositivos de inspección y vigilancia en el puerto. Entre sus intervenciones, destacan marcajes positivos que derivaron en la localización de armamento y explosivos.

Su retiro quedó formalizado durante una ceremonia en instalaciones de la Sexta Región Naval, a la que asistieron almirantes, capitanes, oficiales, clases y marinería. En el acto, la institución reconoció el desempeño del ejemplar y la coordinación que mantuvo durante años con su manejador.

Con la baja, Hermes deja atrás el collar, la correa y el arnés que utilizó durante sus jornadas operativas. Ahora permanecerá en un hogar, donde recibirá cuidados durante su etapa de retiro.

La Armada de México destacó el papel de los binomios caninos dentro de sus operaciones de inspección y seguridad. Estos equipos apoyan tareas relacionadas con la detección de riesgos.