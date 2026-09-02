Va de nuevo

Que estemos atentos a la sesión de este jueves del Consejo General del INE, que, nos dicen, ya está un poco cansado de corregirle la plana al partido Somos, que ya suma dos bateadas en su denominación, porque sigue tropezando de nuevo y con la misma piedra, la de incurrir, señalan consejeros, en apropiarse de elementos relacionados con la identidad nacional. Y es que, nos explican, en su afán de defender que “podrán cambiarles el nombre, pero no cambiarles la historia”, presentaron un nuevo diseño que incluye el mismo color y, aunque no la palabra “México”, sí un mapa de la República, por lo que ahora, recordó la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, le dieron 48 horas —que vencen mañana— para presentar un nuevo diseño que no viole la ley. El descontento por el rechazo de las y los consejeros no se hizo esperar. Nos cuentan que el líder de esa organización, Guadalupe Acosta Naranjo, anda diciendo que su nuevo nombre y logo ya había sido aceptado, pero que Taddei cambió de opinión repentinamente, según él, por algún manotazo de la 4T. ¿Será?