Pase usted, consejera

Vaya recibimiento el que tuvo la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, a su llegada a Palacio Nacional para el Segundo Informe presidencial, que hasta, dicen, tuvo que aplicar el famoso charolazo. Nos cuentan que en medio del desfile de los más de 300 invitados especiales, entre gobernadores, legisladores, funcionarios y empresarios, un elemento de seguridad decidió que el vehículo en el que arribaba Alcalde no tenía nada que hacer ahí y, con toda la cortesía posible, le hizo la señal para que se moviera. “No pasa, no pasa, no trae invitación, no hay paso ahorita”, repetía personal de control mientras la camioneta intentaba entrar al estacionamiento. Nos dicen que el protocolo parecía inamovible hasta que alguien bajó el vidrio. Entonces llegó el reconocimiento y, con él, la milagrosa flexibilidad. “¡Ah! ¡Es la consejera! ¡Sí pasa, adelante!”, corrigieron de inmediato. Así de rápido. Nos comentan que en Palacio Nacional, por lo visto, hay filtros rigurosos, aunque algunos, pues sí, duran exactamente lo que tarda una ventanilla en bajar.