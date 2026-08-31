PAN exige investigar a Andy López Beltrán: ‘Acción Nacional lo denunció hace un año’

El dirigente nacional del PAN Jorge Romero Herrera, el 31 de agosto de 2026.

El Partido Acción Nacional (PAN) exigió a las fiscalías investigar los señalamientos relacionados con Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, al sostener que existen denuncias presentadas en su contra por ese partido desde hace un año, y que las autoridades deben actuar.

Durante la reunión plenaria de los senadores del PAN, el dirigente nacional, Jorge Romero Herrera, rechazó que no existan denuncias para investigar a los hijos del exmandatario, y aseguró que su partido presentó una denuncia cuando comenzaron a conocerse las investigaciones relacionadas con mandos de la Secretaría de Marina.

“¿Cómo que no se les investiga porque nadie los ha denunciado? Hace un año que los denunció Acción Nacional”, afirmó.

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Romero Herrera señaló que, de acuerdo con la información que se ha hecho pública, el nombre de “Andy” López Beltrán aparece en una carpeta de investigación relacionada con el caso de los hermanos Farías Laguna.

“El expediente de los hermanos Farías (...) tiene el nombre de ‘Andy’. No lo dijo el PAN. Fue filtración que se corroboró de que su nombre venía en una carpeta de investigación” Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del PAN



El dirigente nacional panista exigió que las fiscalías investiguen los hechos y cuestionó lo que consideró una falta de actuación de las autoridades.

“Por supuesto que le pedimos a las fiscalías que, por lo menos, hagan tantito como que trabajan e investiguen lo que se tiene que investigar”, declaró.

Romero Herrera también cuestionó la reunión que sostuvo recientemente “Andy” López Beltrán y su hermano “Bobby” en un restaurante de lujo de la colonia Condesa con empresarios, donde, de acuerdo con un video dado a conocer, se le ve tomando una botella de vino con costo comercial que oscila entre 16 mil y 24 mil pesos, y la contrastó con el discurso de austeridad que, dijo, Morena ha promovido.

Foto de Andrés Manuel López Beltrán en la reunión. ı Foto: Cortesía El Universal

“Pues claro que pedir esa botella viene completamente acorde con la austeridad que tanto nos presumían”, ironizó.

Sin embargo, señaló que no prejuzgaría sobre el contenido de las conversaciones que López Beltrán pudo haber sostenido con empresarios durante ese encuentro.

“Bajo ninguna circunstancia yo prejuzgo lo que pudieron haber estado hablando”, dijo.

El dirigente del PAN sostuvo que su partido continuará exigiendo que se investiguen los posibles vínculos y responsabilidades que se desprendan de las carpetas y denuncias relacionadas con el llamado huachicol fiscal.

“Aquí ya no les interesa ni en lo más mínimo guardar, ya ni siquiera las apariencias”, afirmó.

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cehr