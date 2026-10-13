Omar García Harfuch afirma que Amílcar Olán está ubicable para el Gobierno federal

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que el empresario Jorge Amílcar Olán, señalado por presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias, lavado de dinero y contrabando, derivado de su estrecha relación con los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, particularmente con Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, está ubicable para el gobierno federal.

Además, se comprometió a solicitar a la Fiscalía General de la República (FGR) información sobre las carpetas de investigación relacionadas con los señalamientos contra el empresario, aunque no confirmó la existencia de una indagatoria específica en su contra.

En conferencia de prensa en el Senado, después de comparecer en privado ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo), García Harfuch fue cuestionado sobre cuántas carpetas de investigación existen en la FGR y en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), así como sobre la posibilidad de localizar a Olán.

“Yo pido la información a la FGR y con gusto se las compartimos”, respondió sobre las investigaciones.

García Harfuch explicó que los señalamientos contra Olán surgieron en el contexto de las investigaciones relacionadas con Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), detenido en Jalisco.

El secretario señaló que corresponderá a la Fiscalía General de la República determinar si otras personas deben ser investigadas por su posible relación con el caso.

“Si tiene que ver alguna otra persona como la que usted refiere, estará en la carpeta de investigación y será investigado, pero ya le corresponde a la Fiscalía General de la República darlo a conocer”, señaló.

Al preguntarle directamente si Olán puede ser localizado por las autoridades federales, Omar García Harfuch respondió: “Hasta donde tenemos entendido y los últimos reportes, está ubicable”.

El secretario Omar García Harfuch no precisó si existe una investigación específica contra el empresario ni detalló su situación jurídica.

García Harfuch también fue cuestionado sobre los operativos realizados en aduanas y aeropuertos, así como sobre la posible participación de trabajadores de esas instalaciones en actividades ilícitas y las medidas adoptadas contra ellos.

El funcionario indicó que corresponde a la Fiscalía General de la República informar sobre esos casos, pues ya se han realizado detenciones de trabajadores y ex trabajadores de aduanas.

“Es un tema de la Fiscalía General de la República, donde ya ha detenido personal de aduanas o ex que trabajó en aduanas; ahí preferiría que fuera la propia Fiscalía quien lo contestara”, declaró.

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