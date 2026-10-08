‘Lo único que tenemos es la grabación’, dice Harfuch sobre nexos de Amílcar Olán con El Tanque

Tras la caída de "El Tanque", la FGR analiza audios sobre Amílcar Olán y células del CJNG, informó el secretario Omar García Harfuch.

Las grabaciones en las que se escucha a Amílcar Olán encomendar a su hermano Luis Alberto establecer nexos con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) forman parte de los expedientes de investigación tras la detención de Iván “N”, alias “Tanque”, afirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Durante la conferencia de prensa ofrecida tras su comparecencia ante la Cámara de Diputados, el funcionario federal precisó que, por el momento, la autoridad únicamente dispone de los registros de audio.

No obstante, Omar García Harfuch puntualizó que la Fiscalía General de la República (FGR) determinará el alcance de las pesquisas y las personas que resulten involucradas.

“Lo único que tenemos también al momento es la grabación de la nota periodística, pero todo forma parte de las investigaciones correspondientes y será la propia Fiscalía General de la República quien determine quién más será investigado en este caso”, declaró el secretario de Seguridad.

El titular de la SSPC detalló que la aprehensión de “El Tanque” se llevó a cabo el pasado 5 de octubre. El presunto delincuente era buscado por su probable responsabilidad en la comisión de delitos de alto impacto, entre los que destacan extorsión, homicidio y privación ilegal de la libertad.

Harfuch habla sobre el huachicol y el círculo de Andy



Aclaró que sólo tienen un audio periodístico donde el hermano de Amílcar Olán dice conocer a 'El Tanque'



"Será la propia @FGRMexico quien determine quién más será investigado en este caso"



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García Harfuch recordó además los antecedentes operativos de “El Tanque” dentro de las estructuras delictivas, señalando que la búsqueda de las autoridades comenzó años atrás a raíz de un ataque armado contra las Fuerzas Armadas.

“Recordemos que él tiene una participación cuando derriban un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional y pierden la vida militares y compañeros policías federales. Desde ahí inicia la búsqueda de él y de su hermano. Su hermano está detenido”, explicó el secretario de Seguridad Federal.

Según los reportes de las autoridades de seguridad, “El Tanque” era considerado como un operador de confianza de Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder principal del CJNG.

Asimismo, las investigaciones señalan que entre 2021 y 2022 el detenido estableció alianzas con la organización delictiva denominada “La Barredora”, grupo presuntamente dirigido por el exsecretario de seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena.

De acuerdo con las grabaciones divulgadas, Luis Alberto Olán relató a su hermano Amílcar Olán que, gracias a la relación de cercanía que mantenía con “El Tanque”, la célula del CJNG cesó las extorsiones contra el propietario de una mina de balastro.

Dicha mina figuraba como proveedora del grupo conocido como “El Clan” en el sur del estado de Veracruz. La FGR será el organismo encargado de deslindar las responsabilidades legales correspondientes en el caso.

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JVR