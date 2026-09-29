Ubica TV Azteca en Suiza a Amílcar; si hay pruebas, indagatoria

Jorge Amílcar Olán Aparicio, empresario tabasqueño que amplió su red de negocios durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y cuyo nombre quedó ligado a contratos públicos, suministro de materiales para obras ferroviarias y a la cercanía con los hijos del exmandatario, vive ahora con su familia en una residencia de lujo en Lugano, Suiza, con bajo perfil.

De acuerdo con Azteca Noticias, una llamada anónima aportó información sobre su posible paradero y llevó al periodista Irving Pineda hasta Lugano.

El comunicador relató que permaneció varios días en la zona antes de encontrarlo y que observó su nombre, Jorge Olán Aparicio, en el buzón de la residencia de ese inmueble.

El Tip: LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum sostuvo que la Fiscalía General de la República (FGR) debe abrir una investigación contra el empresario si existen pruebas.

Pineda afirmó que tuvo que esperar siete días para verlo por primera vez y un periodo similar antes de volver a encontrarlo. “Pese a los millones que tiene, él no anda en la calle, está escondido, no sale, sale poquitito”, declaró el reportero al presentar la investigación. El medio describió el inmueble como una vivienda de tres niveles ubicada en una zona elevada de Lugano, con alberca y vista hacia el lago.

AMÍLCAR Olán, en imagen de archivo creada por IA ı Foto: Especial

Durante el encuentro registrado por la televisora, Pineda intentó cuestionar al empresario sobre los negocios que distintas publicaciones le atribuyen durante el sexenio de López Obrador.

Olán rechazó responder, tuvo un altercado con el equipo periodístico y advirtió que llamaría a la policía, de acuerdo con las imágenes difundidas este lunes.

834 mdp lo que indaga el SAT a firma ligada a Olán

El medio lo presentó como “operador financiero del Cártel Tabasco”.

La publicación también relacionó su crecimiento empresarial con contratos públicos, suministro de medicamentos y venta de balasto para proyectos ferroviarios de la administración anterior.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ha documentado por separado audios atribuidos a Olán en los que habla sobre operaciones para suministrar balasto destinado al Tren Maya y al Tren Interoceánico.