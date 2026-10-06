UIF no investiga Amílcar Olán por huachicol fiscal, afirma secretario de Hacienda

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no investiga a Jorge Amílcar Olán Aparicio, supuesto cómplice de Andrés Manuel López Beltrán en el presunto contrabando de combustible, aseguró el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora.

Durante su comparecencia en el Senado de la República, el funcionario federal enfatizó que la UIF “no hace ninguna excepción” al asistir a la Fiscalía General de la República (FGR), y a otra entidades, en procesos judiciales.

“En eso somos muy transparentes. Todos los expedientes han sido completamente documentados en la Unidad y no existen, digamos, en este momento, investigaciones en ese sentido por parte de la Fiscalía”, comentó.

La senadora Mayuli Latifa Martinez Simón, del PAN señala a 'Andy' López Beltrán durante la comparecencia del secretario de Hacienda, el 6 de octubre de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Posteriormente, reiteró que la UIF “no tiene distingos en ningún sentido” y señaló que no ha sido requerida para colaborar en el supuesto expediente contra Olán Aparicio.

Amador Zamora agregó que el empresario tiene derecho a una audiencia ante la UIF en caso de que exista una posible intervención por alguna investigación en su contra.

“Todo ciudadano, por ejemplo, tiene un derecho de audiencia en la Unidad de Inteligencia Financiera, en caso de que actúe. La Unidad de Inteligencia Financiera no tiene distingos en ningún sentido y en este momento no ha sido requerida, digamos, por autoridades”, apuntó.

Combate al huachicol, prioridad para Hacienda

Esto, luego de que la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, del PAN, cuestionara si la UIF investigaría los hechos que atribuyó al llamado “clan de Andy López Beltrán”, y si había detectado irregularidades relacionadas con Almícar Olán.

Amador Zamora aseguró que el combate al contrabando de combustibles es una prioridad para la Secretaría de Hacienda y explicó que los controles buscan impedir que empresas involucradas en operaciones irregulares continúen facturando la comercialización de hidrocarburos.

“Es una prioridad para nosotros que no haya una fuga en los recursos públicos”, sostuvo, e informó que, entre septiembre de 2025 y junio de 2026, las autoridades detectaron 109.4 millones de litros de hidrocarburos no declarados, con una recaudación asociada de 4 mil 600 millones de pesos por concepto de IVA e IEPS.

Explicó que se han fortalecido los mecanismos de control para verificar que quienes participan en la comercialización de combustibles cuenten con los permisos correspondientes y puedan acreditar sus operaciones.

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Con información de Tania Gómez.

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