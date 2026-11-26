La extradición del narcotraficante Fausto Isidro Meza, “Chapo Isidro” a Estados Unidos será una decisión que evalúen el Gabinete de Seguridad y también la Fiscalía General de la República (FGR), señaló la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que ambas instancias deberán de analizar qué es lo que más conviene a México, para que se garantice la seguridad del territorio nacional.

“Tiene que ser evaluado por la propia Fiscalía y el propio Gabinete de Seguridad. Aquí es a conveniencia para México, que es mejor para el país y sobre esa decisión pues tendrá que establecerlo la Fiscalía y el propio Gabinete de Seguridad de acuerdo con garantizar la paz y la seguridad del país”, enfatizó Claudia Sheinbaum Pardo este jueves en Palacio Nacional.

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Este miércoles, la Fiscalía precisó que aunque hay una solicitud de la Unión Americana, la decisión se tomará con base en los tratados que ambos países tienen en la materia.

El “Chapo Isidro” fue capturado al finales de la semana pasada, por medio de un intenso operativo a cargo de las Fuerzas Armadas Mexicanas, que derivó en la captura de otros 15 criminales y 16 fallecidos, así como cuatro militares que perdieron la vida.

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