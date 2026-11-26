La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentará un paquete de reformas para agilizar las adopciones de niñas y niños, así como destrabar divorcios y combatir otras prácticas agresivas contra las mujeres, como la violencia vicaria o la dictaminación de pensiones alimentarias basadas en ingresos alterados para rebajar los montos.

“Es la protección de las niñas y los niños y la protección de las mujeres frente a la separación que se da de las parejas. Muchas parejas se casan y en algún momento deciden que ya no es prudente seguir con el matrimonio. Muchas veces es de común acuerdo; si es de común acuerdo, pues es mucho más rápido, pero si no es de común acuerdo —y en particular hay violencia contra la mujer—, se vuelve algo muy tortuoso el divorcio. Y aquí lo que se está haciendo es facilitar a las mujeres la posibilidad —y a los hombres también puede ser, pero particularmente a las mujeres, que es donde ocurren la mayoría de los casos—, facilitar el divorcio y no poner a los hijos como rehenes en el caso de la separación de la pareja”.

“Entonces, se están resguardando los derechos de las niñas y los niños, los derechos de la mujer, y al mismo tiempo lo que tiene que ver en un divorcio con la separación de bienes, pues puede seguir su proceso, pero mientras tanto las personas son protegidas. Entonces, es una reforma muy importante y el objetivo es disminuir los tiempos de los juicios familiares, que llevan pues años y años muchas veces, bajo el sufrimiento de la familia y de las niñas y los niños. Y por otro lado, la adopción: las niñas y los niños tienen derecho a ser adoptados y hay muchas familias que quieren adoptar, y se vuelven procesos larguísimos, años, y a veces no culminan por la propia burocracia en el proceso de adopción; y ahora lo que queremos hacer es un proceso seguro para las niñas y los niños, pero que sea expedito para que puedan tener una familia”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

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Acto en Palacio Nacional. ı Foto: Captura de pantalla.

El coordinador de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar, comentó que la justicia familiar es la más utilizada, dando como resultado que en 2024 llegaran 905 mil 504 asuntos atendidos en los juzgados.

Arturo Zaldívar señaló que hay cinco nudos por resolver con prontitud, donde el primero son las infancias en albergues que por juicios largos y burocracia no pueden ser adoptados; el segundo, el divorcio como “rehén”, en donde quien tiene poder económico controla el juicio; el tercero, la pensión evadida, donde quienes deben pensiones recurren a “artilugios” para esconder sus ingresos reales.

Otro de los “nudos” es la violencia vicaria, donde los hijos son utilziados para dañar a las madres, mientras que el quinto se refiere a los niños a los que no se les da voz en estos procesos.

El primer problema se dimensiona entre 25 y 35 mil niños que viven en los centros de asistencia. Para ello se buscará simplificar los procesos de adopción, para que ahora sólo haya una audiencia única, que la resolución de idoneidad se dé máximo en 45 días y no en 90, que la adopción sea irrevocable.

“Los hijos e hijas adoptados tienen la misma dignidad que los hijos biológicos y tienen que tener los mismos derechos. No hay diferencia. El amor supera con mucho a la biología en muchas ocasiones y la adopción es una prueba de eso”, dijo esta mañana en la conferencia de Claudia Sheinbaum Pardo.

En el tema de divorcios, comentó que dos de cada tres no fueron de mutuo acuerdo; seis de cada 10, derivaron en desacuerdo sobre bienes o hijos.

Para evitar que el proceso de separación matrimonial sea utilizado como “rehén” o método de presión, se orientará a que los bienes se decidan por separado; los hijos se protegerán de inmediato para garantizarles vivienda, custodia y convivencias, mientras que se establecerá una pensión alimenticia provisional.

Para que las pensiones se determinen con los ingresos reales, se facultará a los jueces para que investiguen en el SAT y los bancos sobre el patrimonio de los involucrados.

Combate a la violencia vicaria

A fin de combatir la violencia vicaria, la iniciativa propondrá que se dicte protección en 24 horas, a fin de suspender convivencias; no habrá mediación ni conciliación con la persona agresora para no revictimizar; también se ofrecerá una escucha segura, para que en las audiencias no esté presente el agresor y no se les vulnere. Además, se instruirá que las pruebas se valoren juntas en los juicios penales, familiares y administrativos y se pondrá freno a las demandas en cadena usadas para hostigar a la madre.

En el cuarto eje, para garantizar el derecho a voz de las y los niños, se propondrá que se les permita opinar en las decisiones que les afectan según su edad y madurez, es decir, adecuando procedimientos a su etapa de desarrollo; también se sugiere que haya una defensa especializada en casos donde no hay un representante a cargo del menor frente a un posible agresor; también se estabilizará la nulidad del matrimonio infantil de manera expedita.

El plan contempla que estas reformas no sean objeto de la prórroga relativa a los cambios que ya se discuten respecto a cambios al Código Penal Federal, de manera que la adopción ágil, el divorcio unilateral, la pensión con ingresos reales, la violencia vicaria y la escucha de los menores se apliquen de manera inmediata.

La titular de la Secretaría de las Mujeres, Laura Itzel Castillo, comentó que ésta es una reforma integral y profunda para atender los hechos que más afectan a las mujeres.

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