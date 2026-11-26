En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la presentación de reformas, campañas, herramientas y acciones para protegerlas ante las agresiones en espacios físicos y digitales.

Anunció que este jueves se presentará una iniciativa en materia de justicia familiar y, en los próximos días, se sumarán más reformas para que el Congreso de la Unión las procese.

Al respecto, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Laura Itzel Castillo, comentó que, a partir de este miércoles, comienzan los 16 días de activismo que concluirán el 10 de diciembre, periodo en el que emprenderán varias acciones para avanzar en la justicia sustantiva.

El Dato: El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer honra a las hermanas Mirabal activistas dominicanas asesinadas en 1960 por el dictador Rafael Leónidas.

Una de ellas es el Acuerdo Xicoténcatl, con el que se busca que los congresos estatales armonicen sus constituciones con la reforma aprobada al Código Penal Federal en el que se amplía la definición del delito de abuso sexual y se obliga a que se siga de oficio.

El acuerdo también contempla que los 32 estados de la República implementen Secretarías de las Mujeres y se creen fiscalías especializadas en delitos relacionados con la violencia de género.

Otra estrategia es la Guía de Derechos y Seguridad Digital para las Mujeres, elaborada con el apoyo de las empresas tecnológicas: Google, Meta y TikTok, mediante una campaña informativa dirigida a niñas, adolescentes, adultas y mujeres mayores, que les permita reconocer la violencia en estas plataformas, enseñarles a que “se cuiden sin culpa”, y dónde recurrir en caso de sufrir alguna agresión en los espacios públicos y digitales.

La subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez, dio a conocer que además de orientar sobre cómo proteger los derechos de las mujeres, conocer a qué instancia se debe recurrir en caso de una agresión, se brindarán consejos sobre seguridad digital como: la protección de las cuentas, contraseñas y contenidos.

Otra medida es el lanzamiento de la Campaña Hombres por la Transformación, que inició con la participación de estudiantes varones del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), en Iztapalapa, quienes suscribieron los 12 compromisos que serán replicados en los más de 300 planteles de la institución en el país y contará con la participación de más de 170 mil alumnos.

Los compromisos plantean la renuncia a cualquier tipo de violencia y complicidad que tolere el machismo, clasismo y racismo; erradicar el acoso y el abuso sexual, tanto en los espacios íntimos como los públicos la casa, como: las familias, la calle, la escuela, el trabajo y en la comunidad. En ellos, se condena el odio y acoso sexual, también en los espacios digitales y se promueve el debate crítico.

En cuanto a los contenidos o prácticas provenientes de grupos virtuales que promueven entre hombres y jóvenes el odio extremo, la humillación, el acoso y la normalización de las violencias contra las mujeres, se plantea el compromiso al rechazo unánime.

Al respecto, el 27 de noviembre se realizará un foro de discusión. Igualmente, se promoverá el cuidado de la salud física y emocional con responsabilidad colectiva; con la intención de que México sea un país donde la población viva con dignidad, sin discriminación y machismo, que haya una sociedad segura y pacífica con inclusión a la diversidad sexual.

Asimismo, se confirmó la inauguración de siete centros de justicia para las mujeres. En Zamora, Michoacán, San Quintín, Baja California, Chilapa de Álvarez Guerrero, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, Jojutla, Morelos, Tonalá y Tuxla Gutiérrez, Chiapas; y se realizará un encuentro nacional de espacios de refugio para intercambiar buenas prácticas y aprendizajes con los 131 refugios del país.

Con la estrategia Niñas y Adolescentes Libres y Seguras, brigadistas voluntarias recorren casa por casa, centros libres y espacios públicos, para sensibilizar a las personas responsables del cuidado, la protección y el bienestar de niñas y adolescentes sobre temas coyunturales como el embarazo infantil y adolescente, así como la cohabitación forzada.

“Les queremos reiterar: Si vives violencia, no estás sola. Queremos que este mensaje llegue a quienes necesitan apoyo y a quienes pueden ayudar a prevenir las violencias”, concluyó.

ONU reconoce avances en México

La representación de ONU Mujeres en México reconoció al gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum por los avances alcanzados en el combate a la violencia contra las mujeres. Eleonora Betancur, representante del organismo, destacó en la conferencia que el país ha dado “pasos importantes” para que los derechos de la población femenina estén garantizados desde la Constitución.

Mencionó la iniciativa en materia de feminicidio, en la que se establece el marco jurídico en la contención de este delito; reconoció la construcción de los Centros LIBRE, la habilitación de la Línea de las Mujeres para dar atención telefónica emergente en situaciones de violencia de género.

Betancur destacó la difusión de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres, así como la asistencia legal a las víctimas del flagelo.

Con estas medidas, consideró que México muestra su capacidad de atención y cobra un liderazgo regional en medio del retroceso que se observa a nivel mundial en la materia:“Son avances que reflejan cómo el compromiso político puede traducirse en acciones concretas para transformar vidas, las vidas de las mujeres. En un contexto mundial de retrocesos en materia de igualdad, estas medidas cobran especial relevancia por su proyección política, económica y cultural. México tiene una capacidad singular de ejercer un liderazgo en América Latina y en los espacios multilaterales”.

Expuso que las agresiones contra mujeres y niñas es una de las violencias de derechos humanos más generalizadas del mundo, ya que las estadísticas hablan de que una de cada tres mujeres ha experimentado violencia física o sexual a lo largo de su vida. Destacó que, en 2025, alrededor de cinco mujeres fueron asesinadas cada hora a manos de su pareja o de algún familiar.

Por Yulia Bonilla