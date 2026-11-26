La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) entregó el Premio Águila CANACINTRA al Mérito Legislativo 2026 a senadores y diputados de distintas fuerzas políticas, en reconocimiento a su labor para impulsar acuerdos y atender las necesidades del sector productivo nacional.

En una ceremonia realizada en la sede nacional de la organización, la presidenta de CANACINTRA, María de Lourdes Medina Ortega, destacó la importancia de mantener una interlocución permanente entre la industria y el Poder Legislativo, particularmente ante los desafíos comerciales, arancelarios y regulatorios que enfrenta México.

“Este reconocimiento busca reconocer la labor legislativa, con quienes el sector industrial mantiene un diálogo constante”, señaló.

La dirigente empresarial sostuvo que el sector industrial mantiene su compromiso de impulsar una agenda de trabajo orientada a fortalecer la competitividad, el desarrollo económico y la industria nacional.

“Privilegiar el diálogo sobre los retos y oportunidades de la industria mexicana es fundamental para construir soluciones de fondo”, afirmó.

Por su parte, Shirley Almaguer, presidenta de la Comisión de Enlace Legislativo (CEL), destacó que los legisladores reconocidos mostraron apertura para escuchar las preocupaciones de la industria y considerar el impacto de sus decisiones en el aparato productivo nacional.

Recordó que desde 2003, cuando se instauró el galardón durante la LVIII Legislatura, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación ha distinguido a 129 legisladores federales que han atendido las inquietudes del sector industrial.

Almaguer también llamó a las distintas fuerzas políticas a construir acuerdos que permitan fortalecer las instituciones democráticas y la economía del país.

En tanto, Miguel Moreno, vicepresidente nacional de Enlace Legislativo de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, subrayó la necesidad de construir marcos jurídicos en materia ambiental que incorporen prácticas sostenibles sin comprometer la competitividad del sector manufacturero.

Destacó que los ejercicios de parlamento abierto han permitido generar espacios de diálogo para encontrar un equilibrio entre la protección ambiental, el bienestar social y la viabilidad productiva de las empresas.

De acuerdo con la organización empresarial, los legisladores fueron seleccionados por integrantes de la Comisión de Enlace Legislativo y representantes industriales, mediante una evaluación de sus contribuciones a la defensa del sector productivo.

Entre los reconocidos con el Premio Águila la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación se encuentran los diputados Mónica Angélica Álvarez Nemer, Carol Antonio Altamirano, Gabriela Benavides Cobos, Favio Castellanos Polanco, Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, Irma Juan Carlos, Reginaldo Sandoval Flores y Héctor Saúl Téllez Hernández.

También fueron distinguidos los senadores Néstor Camarillo Medina, José Manuel Cruz Castellanos, Amalia Dolores García Medina, Alejandro Murat Hinojosa, Mauricio Vila Dosal y Rolando Rodrigo Zapata Bello, entre otros.

Asimismo, cinco legisladores recibieron el Águila Dorada por segunda ocasión: los diputados José Elías Lixa Abimerhi, Rubén Ignacio Moreira Valdez y Éctor Jaime Ramírez Barba, así como los senadores Emmanuel Reyes Carmona y Yeidckol Polevnsky Gurwitz.

Desde su creación, el Premio Águila CANACINTRA se ha presentado como una distinción de la iniciativa privada para reconocer a integrantes del Congreso de la Unión por su contribución al desarrollo económico, la competitividad y el fortalecimiento de la industria nacional.

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