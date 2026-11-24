La Fiscalía General de la República (FGR) reiteró que Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro”, continuará a disposición de las autoridades en México, y precisó que “el procedimiento”, “las formalidades” y “los tiempos diplomáticos” determinarán la “viabilidad” de una eventual extradición a Estados Unidos.

Ayer, 23 de noviembre, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, sostuvo que “Chapo Isidro” enfrentará la justicia en México, y que “por el momento” no se contempla su extradición a Estados Unidos, donde es requerido por cargos relacionados con armas de fuego, narcoterrorismo, apoyo material a una organización terrorista, empresa criminal continuada y lavado de dinero, de acuerdo con el Departamento de Justicia.

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