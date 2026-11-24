La CAMe impulsa un proyecto para sustituir unidades de combustión interna por alternativas eléctricas

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) respalda un proyecto para sustituir mototaxis, vehículos ligeros de reparto y otras unidades de transporte de pasajeros y mercancías de combustión interna por alternativas eléctricas, mediante una estrategia hacia 2030 que inicialmente contempla a la Ciudad de México, el Estado de México y Puebla.

Entre los principales obstáculos que enfrenta esta transición figuran la insuficiente infraestructura de recarga, las dificultades para acceder a financiamiento, la falta de talleres especializados y la necesidad de establecer reglas específicas para la prestación del servicio.

Alrededor de 50 representantes de instituciones federales, gobiernos estatales, organismos internacionales, empresas, banca de desarrollo y especialistas del sector académico participaron en un taller de diagnóstico para identificar las condiciones necesarias para concretar el cambio tecnológico.

“Electrificar la primera y última milla es una oportunidad para mejorar la calidad del aire de la Megalópolis. Para lograrlo hay que entender las barreras tecnológicas, operativas y financieras que enfrenta cada actor del sector, y este espacio de diálogo sirve para construir soluciones viables y consensuadas”, señaló Víctor Hugo Páramo Figueroa, coordinador ejecutivo de la CAMe.

Actualmente, los trayectos cortos que conectan a los pasajeros con los sistemas de transporte masivo, así como aquellos que permiten entregar mercancías en su destino final, dependen principalmente de unidades de combustión interna, las cuales generan emisiones contaminantes y ruido directamente a nivel de calle.

Impulsa regulación de mototaxis en la CDMX ı Foto: Cuartoscuro

¿Cuáles son los obstáculos para sustituir los mototaxis por unidades eléctricas?

Durante el encuentro, las mesas de trabajo identificaron cinco áreas prioritarias para facilitar la incorporación de tecnologías eléctricas, entre ellas la regulación del servicio, el suministro de energía, los mecanismos de financiamiento, la profesionalización de operadores y la disponibilidad de soporte técnico.

Respecto a la normatividad, los participantes plantearon establecer disposiciones específicas sobre las características de los vehículos, los requisitos que deberán cumplir los conductores y las condiciones bajo las cuales podrán operar.

Otro de los desafíos radica en la limitada capacidad de la infraestructura eléctrica, por lo que los especialistas propusieron definir requerimientos mínimos para la instalación de puntos de recarga, así como determinar quién asumirá las inversiones correspondientes a las estaciones de acceso público.

¿Cómo financiarán la transición al transporte eléctrico?

Para facilitar la sustitución de unidades de combustión interna, consideraron necesaria la formalización de los prestadores del servicio, debido a que constituye una condición para acceder a créditos, además de promover la participación de instituciones financieras públicas y privadas.

Sobre la preparación del personal, señalaron la importancia de desarrollar estándares de competencia, integrar padrones de conductores y vehículos, además de contar con técnicos capacitados para el mantenimiento de las nuevas tecnologías.

También manifestaron preocupación por la disponibilidad de refacciones, la escasez de establecimientos especializados en reparaciones y el manejo de las baterías una vez que concluyan su vida útil, aspecto para el cual plantearon alternativas de reutilización y reciclaje.

Como parte de los trabajos de planeación, los expertos coincidieron en la necesidad de obtener información sobre las especificaciones técnicas de las unidades, además de elaborar censos que permitan conocer el número de operadores y trabajadores dedicados al mantenimiento.

¿Cuándo comenzará la electrificación del transporte en la Megalópolis?

El proyecto cuenta con recursos del Fideicomiso 1490 y busca establecer las bases técnicas, metodológicas e institucionales para extender la electrificación del transporte al resto de la Megalópolis.

Una vez concluida esta etapa de diagnóstico, la comisión continuará con mesas sectoriales en las que participarán representantes del transporte de barrio y de las actividades de distribución de mercancías, cuyas aportaciones servirán para definir la estrategia hacia 2030.

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MSL