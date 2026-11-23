Un vehículo calcinado a un costado de una carretera en Sinaloa, en una fotografía ilustrativa.

En los bloqueos carreteros registrados el pasado 20 de noviembre para impedir la detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro” en el municipio de Guasave, se utilizaron 94 vehículos, informó el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, el general Sinuhé Téllez López.

En entrevista con medios locales, detalló que identificaron 21 bloqueos durante la llamada “Operación Centella”. Asimismo, informó que 74 vehículos resultaron afectados, entre ellos 51 que habían sido robados, y 15 comercios fueron vandalizados.

“Se presentaron 21 bloqueos. Detectamos 94 vehículos que se encontraban bloqueando la carretera, tanto la autopista como la federal, 74 vehículos fueron vandalizados. Tenemos el reporte de 51 vehículos robados”, explicó.

TE RECOMENDAMOS: Los hechos ocurrieron en Ometepec Vinculan a proceso a presunto operador de Los Rusos por homicidio de dirigente amuzgo en Guerrero

Téllez López informó que 86 de los 94 vehículos ya fueron retirados de las vialidades, y únicamente quedan pendientes 8 debido a las condiciones en las que se encuentran.

En tanto, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que se mantiene el “Operativo Despeje” para liberar las vialidades con apoyo de 32 grúas, 7 retroexcavadoras y 5 unidades del Heroico Cuerpo de Bomberos.

Al respecto, la corporación advirtió cierres parciales en la carretera Benito Juárez, conocida como La Costera, durante los trabajos para retirar los vehículos restantes, que podrían persistir “hasta concluir con el retiro total de las unidades”.

Operativo Despeje, sigue activo para el retiro de unidades sobre la carretera Benito Juárez; hay 8 vehículos pendientes por retirar



Como parte de los trabajos para recuperar la tranquilidad de los municipios del centro y norte del estado, se implementa el Operativo Despeje, el… pic.twitter.com/KaIJ9TyZn6 — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) November 23, 2026

Suman 30 carpetas de investigación tras captura de ‘Chapo Isidro’

Por otra parte, Téllez López informó que se recibieron 249 llamadas al número 911 relacionadas con los violentos hechos del pasado 20 de noviembre, que terminaron con un total de 16 detenidos, entre ellos Fausto Isidro Meza Flores, presunto líder de la organización criminal Beltrán Leyva, aliada de la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa.

Al mismo tiempo, suman 30 carpetas de investigación: 3 por la Fiscalía General de la República (FGR) y 27 por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, relacionadas con el robo de vehículos.

“Es seguro circular por las carreteras”, sostuvo el funcionario en declaraciones a la prensa. “El despliegue continúa”, agregó, al señalar que las autoridades estatales reanudaron sus operaciones en la entidad.

Por separado, la presidenta municipal, Cecilia Ramírez Montoya, aseguró que Guasave se encuentra “tranquila” después de la violenta jornada, y llamó a la ciudadanía a mantener la calma.

“El llamado a la ciudadanía que no tenga miedo, que hay que estar atentos a los comunicados oficiales, no transmitir noticias falsas, no causar pánico a la población”, exhortó.

También puedes leer:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr