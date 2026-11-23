El Gobierno del Edomex alista la etapa final de elaboración de los mapas de riesgo y la instalación formal de la Mesa Política institucional para garantizar seguridad e imparcialidad en 2027.

El Gobierno del Estado de México alista la etapa final de elaboración de los mapas de riesgo y la instalación formal de la Mesa Política institucional, con el objetivo de garantizar condiciones de seguridad e imparcialidad de cara al proceso electoral de 2027.

El Secretario General de Gobierno mexiquense, Horacio Duarte Olivares, confirmó que la administración estatal que encabeza la gobernadora Delfina Gómez Álvarez trabaja de manera coordinada con las autoridades electorales locales y federales para afinar los detalles del blindaje comicial.

De acuerdo con el funcionario estatal, la Mesa Política reunirá periódicamente al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), al Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) y a la junta local del Instituto Nacional Electoral (INE), junto con los partidos políticos con registro en la entidad.

Duarte Olivares puntualizó que este órgano de diálogo y seguimiento institucional prevé quedar formalmente instalado antes de que concluya el año 2026, adelantándose al arranque oficial de las precampañas y procesos internos de las fuerzas políticas programados para enero del año siguiente.

Así funcionarán los mapas de riesgo

Respecto a los mapas de riesgo, la Secretaría General de Gobierno detalló que estos insumos técnicos permiten ubicar zonas prioritarias e identificar escenarios de vulnerabilidad en los municipios del Estado de México, protegiendo tanto la integridad del electorado como el libre desarrollo de las campañas.

En ese sentido, el encargado de la política interna remarcó que los esquemas de protección y seguridad institucional aplicarán directamente a las personas que obtengan la calidad oficial de precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos debidamente registrados ante los órganos correspondientes.

Con estas acciones prevenientes, la administración mexiquense busca evitar focos de conflicto y dar certeza a la ciudadanía durante la contienda donde se renovarán diversos cargos de elección popular en la entidad federativa con el padrón electoral más grande del país.

El antecedente directo de este mecanismo de prevención se remonta a procesos comiciales anteriores en la entidad, donde la coordinación entre el gabinete de seguridad y las autoridades electorales facilitó el procesamiento oportuno de peticiones de resguardo personal y monitoreo territorial.

Finalmente, las autoridades mexiquenses mantendrán interlocución permanente con las dirigencias de las fuerzas políticas para preservar la estabilidad social durante todo el calendario electoral.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR