Jornadas de Atención Médica de Primer Contacto del gobierno del Estado de México, la Marina y el municipio de Ecatepec.

El municipio de Ecatepec, el gobierno del Estado de México y la Secretaría de Marina llevan consultas médicas, vacunas y atención gratuita para mascotas del 23 de noviembre al 11 de diciembre de 2026.

Lo anterior, como parte de las Jornadas de Atención Médica de Primer Contacto, que pasarán por siete sedes, cada una con fechas específicas, y contarán con un módulo veterinario para mascotas.

La Marina ofrecerá consultas de medicina general y odontología, atención psicológica y orientación sobre nutrición. También habrá pruebas de VIH y hepatitis C, detección de diabetes e hipertensión y mediciones de presión arterial, peso y estatura.

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Jornadas de Atención Médica de Primer Contacto también llevarán atención médica a familias. ı Foto: Cortesía

Los servicios de salud del Estado de México incluirán vacunas del esquema regular y de temporada y detección de enfermedades crónicas. Las familias también podrán recibir atención en salud mental y bucal, así como orientación sobre planificación familiar, hábitos saludables y prevención de adicciones, violencia y accidentes.

Los módulos de trámites y asesoría legal atenderán de 09:00 a 15:00 horas. Ahí se podrán solicitar copias certificadas de actas del Registro Civil, hacer trámites para regularizar una vivienda y recibir orientación jurídica. También habrá atención para víctimas de delitos y mujeres en situación de violencia.

Además del módulo veterinario, las jornadas ofrecerán servicios de peluquería, trabajo social, orientación educativa, bolsa de trabajo y reparación de electrodomésticos.

Jornadas de Atención Médica de Primer Contacto también contarán con servicio de peluquería. ı Foto: Cortesía

Fechas y sedes de las jornadas en Ecatepec

23 y 24 de noviembre, Deportivo Alfredo del Mazo

25 y 26 de noviembre, Plaza del Pueblo, Santa María Tulpetlac

27 y 30 de noviembre, Deportivo Emiliano Zapata , colonia Emiliano Zapata

1 y 2 de diciembre, Plaza del Pueblo, San Pedro Xalostoc

3 y 4 de diciembre, Base Cuauhtémoc , Ciudad Cuauhtémoc

7 y 8 de diciembre, Parque Bicentenario , colonia Hank González

9 al 11 de diciembre, Bomberos, colonia Abel Martínez Montañez

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cehr