El Gobierno del Edomex presentó ante la LXII Legislatura el proyecto del Paquete Fiscal 2027 por 433 mil 802 millones de pesos, sin nuevos impuestos ni deuda pública por cuarto año consecutivo.

El Gobierno del Estado de México presentó formalmente ante la LXII Legislatura local el proyecto del Paquete Fiscal 2027, el cual contempla un gasto total de 433 mil 802 millones de pesos. La propuesta destaca por no incluir nuevos impuestos, incrementos a las tarifas existentes ni la contratación de deuda pública por cuarto año consecutivo.

El presupuesto planteado representa un incremento del 5.7 por ciento respecto al ejercicio presupuestal previo. En esta entrega, la prioridad financiera se centra en el bienestar social, la seguridad ciudadana y la obra pública en los municipios mexiquenses.

Para los programas sociales y el eje de bienestar se proponen 231 mil 330 millones de pesos, lo que equivale a más de la mitad del presupuesto total. Este rubro registra un aumento del 7 por ciento en comparación con el periodo anterior.

Asimismo, el sector salud y seguridad social recibirá un monto adicional de 2 mil 324 millones de pesos. Estos recursos se destinarán a mejorar la atención médica, la infraestructura hospitalaria y el abastecimiento de medicinas en la entidad.

En representación de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, y el secretario de Finanzas, Oscar Flores Jiménez, entregaron la propuesta a los legisladores en el Palacio del Poder Legislativo en Toluca.

“A los mexiquenses les decimos que este dinero será bien cuidado; tienen en la Gobernadora una férrea defensora del dinero público”, sostuvo Duarte Olivares durante la entrega del paquete económico.

En representación de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, Horacio Duarte Olivares y Oscar Flores Jiménez entregaron la propuesta en el Palacio del Poder Legislativo en Toluca. ı Foto: Especial.

En materia de obra pública, el proyecto asigna 20 mil 405 millones de pesos para obras de movilidad, transporte, agua potable y vialidades. De esa cifra, 2 mil 500 millones de pesos pertenecen al Fondo Estatal para el Fortalecimiento de los Municipios.

Por su parte, el rubro de seguridad y construcción de paz contempla 36 mil 845 millones de pesos, mientras que las acciones dirigidas a la igualdad de género recibirán 13 mil 874 millones de pesos.

La iniciativa fiscal prevé también mantener el subsidio al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos para unidades particulares, lo que representa un beneficio estimado en más de 8 mil millones de pesos para las familias.

La LXII Legislatura del Estado de México analizará y discutirá las iniciativas presentadas para su eventual aprobación antes del inicio del siguiente periodo fiscal.

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JVR