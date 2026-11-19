Las familias de Mérida y sus zonas metropolitanas contarán con un mejor suministro y mayor presión de agua potable, además de obras de saneamiento para proteger el acuífero local.

Las familias de Mérida y sus zonas metropolitanas contarán con un mejor suministro y mayor presión de agua potable, además de obras de saneamiento para proteger el acuífero local.

En paralelo, el estado impulsa la llegada de embarcaciones de gran calado mediante la expansión del Puerto de Altura de Progreso, lo que agilizará el transporte de mercancías y detonará la creación de empleos en la región.

Para concretar estos avances, el gobernador Joaquín Díaz Mena sostuvo reuniones de trabajo en la Ciudad de México con el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, y el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.

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Durante el encuentro con Conagua, se evaluaron los trabajos del Plan Bienestar Metropolitano. Este proyecto destinará 4 mil 490.9 millones de pesos durante tres años para atender el abastecimiento de agua, la seguridad y la movilidad en colonias y comisarías con rezagos históricos.

En la Ciudad de México, me reuní con el Secretario de Marina, el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, para dar seguimiento a la tercera etapa de ampliación y modernización del Puerto de Altura de Progreso.



Este proyecto permitirá recibir embarcaciones de mayor tamaño y… pic.twitter.com/5KvQe9v3ow — Joaquín Díaz Mena (@huachodiazmena) November 19, 2026

Respecto a la infraestructura marítima, la Secretaría de Marina coordina la tercera fase de ampliación en Progreso. Las obras incluyen el dragado de más de 3 millones de metros cúbicos con la draga Fernando de Magallanes.

Con estos trabajos, la superficie operativa del recinto portuario pasará de 34 a 114 hectáreas, gracias a la construcción de dos nuevas plataformas de 40 hectáreas cada una.

Díaz Mena y las autoridades federales acordaron mantener una estrecha coordinación entre el Gobierno de México, el Ejecutivo estatal y el Ayuntamiento de Progreso para asegurar que las obras concluyan en los tiempos previstos y con las menores afectaciones a la población.

La fase actual complementa los trabajos previos. La primera etapa, a cargo del gobierno estatal con una inversión de 1,630 millones de pesos, incrementó la profundidad del canal de navegación de 11.75 a 13.30 metros.

Posteriormente, la firma SSA Marine México ejecutó la segunda fase con 948 millones de pesos del sector privado para el dragado de la zona de cruceros. En la gira de trabajo también participaron el coordinador de Proyectos Estratégicos, Dafne López Martínez, y el alcalde de Progreso, Erik Rihani González.

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JVR