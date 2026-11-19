Morelia, Michoacán. — Los gobiernos de México y Michoacán entregaron 10 certificados de Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC) con los que se protegen más de 10 mil hectáreas en la cuenca del lago de Pátzcuaro.

La entrega se realizó en el marco de la Segunda Cumbre Nacional Mariposa Monarca —encuentro que reunió a 400 especialistas, investigadores, autoridades y ejidatarios—, mediante una coordinación entre la Secretaría del Medio Ambiente de Michoacán (Secma) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales de Protección (Conanp).

Para la economía y la estabilidad climática de Michoacán, la tenencia social de la tierra cumple un papel decisivo. De acuerdo con la información expuesta durante el encuentro, el 98 por ciento de la superficie boscosa del estado se mantiene viva y protegida gracias a los acuerdos y asambleas de los ejidos y comunidades.

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En términos ambientales y productivos, conservar estas extensiones ayuda a regular el clima local, frenar la erosión de los suelos, capturar carbono y sostener el ciclo del agua en una franja donde convergen actividades agrícolas, forestales y turísticas.

El esquema de Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación permite que las propias comunidades formalicen la protección de sus tierras bajo un modelo voluntario, respaldado por las políticas ambientales federal y estatal.

Las 10 nuevas áreas protegidas se integran al Corredor Biocultural de la cuenca del lago de Pátzcuaro, una zona estratégica que conecta ecosistemas de montaña y valle a lo largo de los municipios de Quiroga, Erongarícuaro, Uruapan, Ario, Turicato y Churumuco

Los certificados corresponden a los ejidos de Santa Fe de la Laguna, San Jerónimo Purenchécuaro, Quiroga, Napízaro, Patzácata, La Playa, El Tejamanil, El Limón de Tejamanil, Chirapez y Churumuco, consolidando un frente común para cuidar el capital natural de la región a largo plazo.

Durante la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, se ha logrado triplicar la cobertura legal y de conservación de las superficies forestales en el estado. Hasta el momento Michoacán alcanza más de 212 mil 909 hectáreas protegidas bajo el Sistema Estatal de Áreas de Conservación, mediante un esquema de manejo sustentable.

En concreto, Michoacán cuenta con 36 Áreas Voluntarias de Conservación, resultado del compromiso entre comunidades, sociedad civil y el Gobierno estatal para salvaguardar su biodiversidad y los servicios ecosistémicos.

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