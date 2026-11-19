Chilpancingo. — Los avances en la reducción de indicadores delictivos representan una oportunidad para fortalecer la paz, la tranquilidad y el bienestar de las familias guerrerenses, señaló Beatriz Mojica Morga, coordinadora estatal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, al destacar la importancia de mantener los esfuerzos institucionales en materia de seguridad.

Beatriz Mojica Morga consideró que la disminución de los homicidios dolosos es un avance importante que debe consolidarse mediante la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, el fortalecimiento de la prevención y la atención a las causas de la violencia, para que los resultados se reflejen en la vida cotidiana de las comunidades.

Destacó que la seguridad es fundamental para impulsar el desarrollo económico, generar empleos y ampliar las oportunidades para jóvenes y mujeres. Señaló que construir la paz también significa garantizar que las familias puedan realizar sus actividades con tranquilidad y confianza.

En el ámbito político, subrayó que la unidad, el diálogo y la organización territorial son esenciales para consolidar la transformación de Guerrero. Consideró que la participación ciudadana y el reconocimiento de los liderazgos comunitarios permiten fortalecer un proyecto incluyente, cercano a las necesidades de la población.

Asimismo, destacó que los programas de bienestar y la recuperación de las actividades productivas deben acompañar los avances en seguridad. Reconoció la importancia del turismo para la economía de Guerrero y la necesidad de que sus beneficios lleguen a comerciantes, trabajadores y familias de las distintas regiones.

Finalmente, Beatriz Mojica Morga reiteró que la construcción de la paz requiere continuidad, responsabilidad y compromiso social, por lo que consideró fundamental mantener la coordinación institucional, fortalecer la unidad y trabajar desde las comunidades para que los avances en seguridad se traduzcan en mejores condiciones de vida para todas las familias guerrerenses.

Te puede interesar:

- Urgen expresidentes del INE relevo y por consenso; en Cámara su idea no anima a 4T

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR