Una alarma de seguridad y los gritos de quienes intentaban salir del establecimiento marcaron los momentos de tensión que se vivieron en una tienda Sam’s Club de Guanajuato. La presencia de hombres armados provocó que clientes y trabajadores buscaran la manera de ponerse a salvo ante el temor de quedar atrapados durante el incidente.

El hecho presuntamente ocurrió en una sucursal ubicada sobre avenida Irrigación, en el municipio de Celaya, donde varias personas se encontraban realizando sus compras cuando comenzó el asalto. La situación quedó registrada en videos que posteriormente circularon en redes sociales.

Las primeras versiones apuntan a que los responsables llegaron en motocicletas y utilizaron cascos para evitar que sus rostros fueran identificados. Tras cometer el robo, lograron abandonar el establecimiento antes de que fueran detenidos por las autoridades.

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🔴 ¡Asalto armado en Sam’s Club! Hombres armados irrumpieron en una sucursal de #Celaya, #Guanajuato, y se llevaron más de 90 mil pesos en efectivo tras amenazar a un supervisor.



Los responsables escaparon en motocicletas y hasta el momento no hay detenidos. pic.twitter.com/1hWZUMv61Z — Rosa Lilia Torres- Noticias (@rosaliliatorrs) November 19, 2026

¿Cómo ocurrió el asalto a Sam’s Club en Celaya?

De acuerdo con los reportes preliminares, al menos cuatro sujetos armados ingresaron a la tienda durante la noche del miércoles 18 de noviembre y presuntamente se apoderaron de alrededor de 90 mil pesos.

Mientras se desarrollaba el atraco, se activó la alarma de seguridad del establecimiento, lo que alertó a las personas que se encontraban en el interior. La reacción de los clientes fue buscar espacios donde pudieran resguardarse o salir rápidamente para evitar cualquier enfrentamiento.

En uno de los videos difundidos en internet se escucha a una mujer pedir a los presentes que abandonen el lugar con la expresión: “Para afuera, para afuera”. Las imágenes también muestran a varias personas apresurándose hacia las salidas, mientras otras intentaban mantenerse alejadas de la zona donde ocurría el robo.

El episodio provocó crisis nerviosas entre algunos de los asistentes. De acuerdo con la información disponible, dos personas habrían requerido atención médica debido a la angustia que experimentaron durante el asalto.

Los presuntos responsables escaparon a bordo de las motocicletas en las que habían llegado, sin que hasta el momento de los primeros reportes se informara sobre alguna detención.

#Robo | 🚨 As4ltan Sam’s Club de Celaya

Tres sujetos arm4dos con motocicletas irrumpieron en la tienda de avenida Irrigación y lograron llevarse 95 mil pesos en efectivo. Huyeron rumbo a la zona norte sin que hasta el momento se reporten detenidos.#Celaya #Inseguridad #Asalto pic.twitter.com/T6ARsSZIzE — Canal 13 Del Bajío (@Canal13DelBajio) November 19, 2026

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